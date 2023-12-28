https://ria.ru/20231228/peregovory-1918603483.html
Россия не станет принуждать КНР к переговорам о вооружениях, заявил Ульянов
Россия не станет принуждать КНР к переговорам о вооружениях, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.12.2023
Россия не станет принуждать КНР к переговорам о вооружениях, заявил Ульянов
Россия не предвидит желания у КНР подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин, как это пытаются делать РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:16
2023-12-28T05:16
2023-12-28T05:18
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Россия не предвидит желания у КНР подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин, как это пытаются делать США, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Принуждать Пекин, как это пытаются делать США, мы точно не собираемся", - сказал Ульянов, добавив, что не считает целесообразным привлекать Китай к работе этого формата. Как отметил дипломат, Москву в этом контексте интересуют прежде всего три западных ядерных державы: США, Великобритания и Франция.
https://ria.ru/20231228/ulyanov-1918597708.html
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россия, китай, сша, михаил ульянов (дипломат), в мире
Россия, Китай, США, Михаил Ульянов (дипломат), В мире
Россия не станет принуждать КНР к переговорам о вооружениях, заявил Ульянов
Ульянов: Россия не будет принуждать Китай к диалогу о стратегических вооружениях