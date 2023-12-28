https://ria.ru/20231228/peregovory-1918596753.html

Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии

Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии - РИА Новости, 28.12.2023

Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии

Переговоров президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сейчас нет на повестке дня, а о сроках визита главы МИД Сербии Ивица... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T02:12

2023-12-28T02:12

2023-12-28T02:15

сербия

белград (город)

россия

александр вучич

владимир путин

александр боцан-харченко

беспорядки в белграде

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918567938_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_9f19f59c71ed004623a1a34250ea2ee9.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоров президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сейчас нет на повестке дня, а о сроках визита главы МИД Сербии Ивица Дачича, приглашенного в РФ, ничего сказать нельзя, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Сейчас официально на повестке дня этой темы (переговоров Путина и Вучича - ред.) нет, хотя контакты, конечно, сохраняются. Двадцать пятого декабря я был у Вучича и передавал поздравительное послание Владимира Путина по случаю Нового года и Рождества. Оно было очень содержательным и отразило желание двигаться дальше вперед, чтобы развивать отношения. Сербия для нас - дружественная, братская страна", - сказал Боцан-Харченко в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о подготовке к возможным переговорам двух лидеров. Также российский посол подчеркнул, что о сроках посещения России первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем ничего сказать нельзя. "О сроках пока ничего нельзя сказать, тем более в нынешней не вполне спокойной ситуации в Сербии", - сообщил Боцан-Харченко. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231225/peskov-1917948397.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город), россия, александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде, в мире