https://ria.ru/20231228/peregovory-1918596753.html
Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии
Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии - РИА Новости, 28.12.2023
Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии
Переговоров президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сейчас нет на повестке дня, а о сроках визита главы МИД Сербии Ивица... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:12
2023-12-28T02:12
2023-12-28T02:15
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоров президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сейчас нет на повестке дня, а о сроках визита главы МИД Сербии Ивица Дачича, приглашенного в РФ, ничего сказать нельзя, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Сейчас официально на повестке дня этой темы (переговоров Путина и Вучича - ред.) нет, хотя контакты, конечно, сохраняются. Двадцать пятого декабря я был у Вучича и передавал поздравительное послание Владимира Путина по случаю Нового года и Рождества. Оно было очень содержательным и отразило желание двигаться дальше вперед, чтобы развивать отношения. Сербия для нас - дружественная, братская страна", - сказал Боцан-Харченко в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о подготовке к возможным переговорам двух лидеров. Также российский посол подчеркнул, что о сроках посещения России первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем ничего сказать нельзя. "О сроках пока ничего нельзя сказать, тем более в нынешней не вполне спокойной ситуации в Сербии", - сообщил Боцан-Харченко. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
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сербия, белград (город), россия, александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде, в мире
Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко, Беспорядки в Белграде, В мире
Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии
Посол в Сербии Боцан-Харченко: переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Переговоров президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сейчас нет на повестке дня, а о сроках визита главы МИД Сербии Ивица Дачича, приглашенного в РФ, ничего сказать нельзя, заявил
посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«
"Сейчас официально на повестке дня этой темы (переговоров Путина и Вучича - ред.) нет, хотя контакты, конечно, сохраняются. Двадцать пятого декабря я был у Вучича и передавал поздравительное послание Владимира Путина по случаю Нового года и Рождества. Оно было очень содержательным и отразило желание двигаться дальше вперед, чтобы развивать отношения. Сербия для нас - дружественная, братская страна", - сказал Боцан-Харченко в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о подготовке к возможным переговорам двух лидеров.
Также российский посол подчеркнул, что о сроках посещения России первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем ничего сказать нельзя.
"О сроках пока ничего нельзя сказать, тем более в нынешней не вполне спокойной ситуации в Сербии", - сообщил Боцан-Харченко.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда
, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семь участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
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