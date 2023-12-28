https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

"Настоящий ад". Что скрывают владельцы пансионатов в Сибири

"Настоящий ад". Что скрывают владельцы пансионатов в Сибири - РИА Новости, 28.12.2023

"Настоящий ад". Что скрывают владельцы пансионатов в Сибири

В Кемеровской области проводят проверку из-за публикации в Сети роликов о пансионате для престарелых. Одна из пенсионерок пожаловалась на побои. Как выяснило... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:07

новокузнецк

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Кемеровской области проводят проверку из-за публикации в Сети роликов о пансионате для престарелых. Одна из пенсионерок пожаловалась на побои. Как выяснило РИА Новости, шокирующих случаев в таких учреждениях все больше.С постояльцами как с заключеннымиДевятнадцатого декабря в Telegram-канал "Инцидент Кузбасс" прислали сообщение — в новокузнецком доме престарелых "Рэмели" избили пожилую женщину. Информация привлекла внимание регионального СК и прокуратуры Кемеровской области. Сотрудники провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело.По словам внука пострадавшей, при нем бабушку поселили в трехкомнатный номер. Заверили, что за ней будут постоянно ухаживать. Но вскоре начались проблемы. Две недели семью не пускали к родственнице, по телефону отвечали через раз.Когда навестить все же удалось, оказалось, что ее переселили в комнату "для буйных" закрытого типа. Как говорит сама пожилая женщина, врачу не понравилось, что она принесла соседке по палате стакан воды. За это сотрудница избила ее палкой. На теле пенсионерки семья обнаружила многочисленные гематомы."Когда я это увидела, позвала управляющую пансионатом Ирину Дмитриевну. Она ответила, что синяки могут быть от взятых недавно анализов крови. Спорить с ней я не стала, потому что забрать бабушку домой сразу у нас не было возможности. Но мы решили, что ей нельзя оставаться в месте, где избивают стариков", — рассказала родственница пострадавшей Елена Борисова.Кроме того, у пенсионерки пропали телефон и половина вещей. Управляющая пансионатом в интервью объяснила, что "телефон нашли и вернули". От более детальных комментариев отказалась, заявив: "Пусть разбирается Следственный комитет". На вопросы корреспондента РИА Новости в учреждении также не ответили.О пансионате семья узнала из рекламы. По словам Борисовой, за 34 тысячи в месяц там обещали устроить для постояльцев рай, а на деле все обернулось "настоящим адом, где избивают и воруют". Семей, которые повелись на красивую рекламу, оказалось множество, а новые пострадавшие продолжают рассказывать свои истории."Сейчас там только калечат"Олеся Г. (имя изменено) впервые обратилась за помощью пять лет назад — у ее матери после двух инсультов началась деменция. Знакомые порекомендовали пройти лечение в пансионате "Здоровье"."Мама провела там около месяца, уход за ней был отличный. Тогда в штате работали врачи и руководил клиникой психотерапевт", — рассказывает Олеся.Спустя несколько лет, в июле 2023-го, семья вновь решила устроить пожилую женщину в пансионат. Оказалось, что теперь по этому адресу располагается учреждение под названием "Гармония". Медицинского персонала в штате уже не было, а для оплаты услуг пришлось ехать по другому адресу."Мы все же оставили там маму, потому что у нее появилась небольшая трофическая язва, за которой нужен был уход. Я оплатила терапевта, невролога, психотерапевта, купила необходимые медикаменты. С администратором мы договорились, что будем на связи и в случае чего она обязательно мне позвонит", — вспоминает Олеся.Пенсионерка провела в учреждении две недели, после чего в тяжелом состоянии попала в больницу. "Мне позвонили сотрудники пансионата и сказали срочно ее забирать, — вспоминает собеседница РИА Новости. — У мамы поднялась высокая температура, началось инфекционное воспаление ноги. Когда я за ней приехала, она уже была в полуобморочном состоянии".Пока мать проходила лечение, дочери позвонили и попросили продлить проживание в пансионате. Сотрудники даже не заметили, что постоялица до сих пор не вернулась из больницы."Сейчас там только калечат. Но людей все равно привозят, ведь других пансионатов просто нет", — говорит Олеся.Нужны только деньгиНа самом деле в Сибири работает несколько пансионатов для престарелых, правда, "разными" они кажутся лишь на первый взгляд."Гармония", "Душевный", "Долголетие", "Здоровье" и, наконец, "Рэмели" — по данным сервиса Rusprofile, все эти учреждения с 2014-го по 2020 год открыл предприниматель Артем Романенко.У них общий сайт под названием "Рэмели", одни и те же руководители. Сеть работает в Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Новокузнецке.Первое время одним из партнеров бизнесмена был Денис Зяблицев. Он руководил, в частности, клиникой "Здоровье" в Новокузнецке. В 2020-м с должности ушел. Тогда же на учреждение все чаще стали поступать жалобы, и вскоре фирма начала процесс банкротства.По словам Дениса, партнер "выбросил" его из бизнеса и теперь с этими компаниями его связывают только судебные тяжбы.Сейчас на месте "Здоровья" работают две конторы Романенко — "Рэмели" и пансионат "Душевный".Эксперты отмечают, что такое количество фирм, сменяющих друг друга, уже подозрительно. "С помощью создания нескольких юридических лиц учредители нередко пытаются избежать административных штрафов за повторные нарушения. Или же действуют так при образовании кредиторской задолженности, которую не собираются гасить", — говорит Евгений Лучин, юрист Европейской юридической службы.В ноябре 2023-го была ликвидирована еще одна компания Романенко — ООО "Гармония Дом". Сейчас по этому адресу в Кемерово, согласно данным сервиса проверки и анализа контрагентов, находится ООО "Гармония". Правда, услуги оно оказывает в Новосибирске. Причем сомнительного качества."Избегают ответственности"В начале лета 2023-го после недолгого пребывания в новосибирском пансионате в больницу попал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов. На теле были многочисленные гематомы. Мужчина скончался в реанимации спустя две недели.Затем в "Гармонии" умер 77-летний полковник в отставке Николай Дудин.По факту двух смертей возбудили дело. В ходе расследования задержали управляющую пансионатами Елену Наумову. Суд отправил ее под домашний арест.В июне 2023-го скандал разразился в тюменском филиале организации. На ужасные условия пожаловались сразу несколько постояльцев и их родственники. Местная прокуратура приостановила работу компании до полного устранения нарушений. Спустя полгода пансионат так и не заработал.По словам экспертов, создание множества юридических лиц для ведения одного и того же бизнеса не поможет учредителям избежать ответственности."В уголовном деле важен не тот, кто номинально руководил компанией, а тот, кто организовал весь процесс", — объясняет Евгений Лучин.Более того, на фирмы, работающие в сфере соцобеспечения, все чаще обращают внимание налоговые и правоохранительные органы. Вопрос лишь в том, когда дело дойдет до руководства сибирской сети пансионатов. Пока, несмотря на проверки и ограничения, компании работают, а количество пострадавших только растет.

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

https://ria.ru/20231219/izbienie-1916738794.html

https://ria.ru/20230731/pansionat-1886650048.html

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новокузнецк