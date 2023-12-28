https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html

Препарат непонятного действия. Чем опасен популярный укол для похудения

Препарат непонятного действия. Чем опасен популярный укол для похудения - РИА Новости, 28.12.2023

Препарат непонятного действия. Чем опасен популярный укол для похудения

В Science сообщают о настоящем прорыве в медицине: выяснилось, что агонисты гормона GLP-1, одобренные для лечения диабета 2-го типа, приводят к заметной потере... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T12:58

наука

здоровье - общество

биология

гормоны

диабет

желудочно-кишечный тракт

медицина

ожирение

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Science сообщают о настоящем прорыве в медицине: выяснилось, что агонисты гормона GLP-1, одобренные для лечения диабета 2-го типа, приводят к заметной потере веса. Илон Маск признался, что похудел именно так. Исследования выявили у этих лекарств еще ряд полезных свойств. РИА Новости разбирается, насколько убедительны доказательства и каковы побочные эффекты этой терапии.Тайна инсулинаВ 1980-х молодой эндокринолог из Канады Дэниэл Друкер приехал в Гарвард изучать гормоны-инкретины, вырабатываемые в слизистой кишечника и мозге. Вскоре он обнаружил, что глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) стимулирует выработку инсулина.Этот гормон вместе с глюкозозависимым инсулиноподобным пептидом (GIP) выделяется после приема пищи. Они побуждают клетки расщеплять глюкозу, поступающую с едой. Продукты распада откладываются в мышцах и жировых тканях. При этом синтез глюкозы в клетках также подавляется. В итоге уровень сахара в крови снижается.Инсулин вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы. Если этого не происходит, возникает диабет 1-го типа, требующий инъекций гормона.Диабет 2-го типа — это когда клетки теряют чувствительность к инсулину. Тут нужны сахароснижающие препараты.Открытие Друкера проложило путь к разработке новых лекарств от диабета 2-го типа. Оформили несколько патентов, но перспективы коммерциализации казались призрачными."Фармпромышленность была недостаточно развита. Трансфером технологий в университетах мало кто занимался", — вспоминал Друкер.Лишь почти через 20 лет одобрили первый препарат, имитирующий GLP-1, — эксенатид. За основу взяли пептид из яда аризонского ядозуба. Потом появился лираглутид. Сейчас на рынке несколько агонистов GLP-1, принесших разработчикам научную славу, а производителям — огромные прибыли.Побочный эффектВ 1990-е установили, что инъекции GLP-1 в мозг мышей снижают аппетит. Провели испытания на 20 здоровых мужчинах. Те, кому вводили внутривенно это вещество, после плотного завтрака обедали более скромно, чем получившие плацебо. Это выглядело обнадеживающе.В 2014 году в США одобрили для лечения ожирения лираглутид датской компании Novo Nordisk, предназначенный для диабетиков. Однако популярности он не снискал, поскольку вводить его нужно дважды в день. В 2016-м на рынок вывели препарат продолжительного действия — семаглутид ("Оземпик"). Достаточно одного укола в неделю. Это лекарство под коммерческим названием "Вегови" в 2021 году разрешили использовать для пациентов с ожирением. А недавно к нему добавился тирзепатид, аналог сразу двух гормонов — GLP-1 и GIP, разработанный, как и эксенатид, американской компанией Eli Lilly.В 2021-м провели эксперимент. Почти двум тысячам добровольцев с индексом массы тела 30 и более, не болеющим диабетом, раз в неделю вкалывали семаглутид. Все придерживались низкокалорийной диеты и были физически активны. Через 68 недель они похудели в среднем на 15 килограммов. Из побочных эффектов — тошнота и диарея.Как известно, у похудевших вес обычно быстро возвращается. Согласно службе здравоохранения Маккаби в Израиле, тут эффект сохраняется в течение трех лет. Эти выводы основаны на наблюдениях за 23 тысячами диабетиков, принимавших препарат минимум два года. Исследование проходило при поддержке фармпроизводителя.С другой стороны, ученые из Канады установили, что агонисты GLP-1 повышают риск желудочно-кишечных заболеваний. Панкреатита — на девять процентов, непроходимости кишечника — на 4,22, гастропареза — на 3,6. Немного, но это надо иметь в виду."Крайне важно, чтобы люди получали эти препараты только по предписанию врача, а лечились под наблюдением специалистов", — подчеркивает физиолог Симон Корк из Anglia Ruskin University в интервью для Science Media Center.Тем не менее в обществе возник нездоровый ажиотаж, чему способствовали Илон Маск, тиктокеры. По данным Science, в США препараты этого типа принимают 1,7% населения. Образовался дефицит, уже появились подделки.Между тем риски толком не изучены, нет данных по пациентам с индексом массы тела 27 и ниже, что еще не квалифицируют как ожирение.В Австралии, где семаглутид одобрили в сентябре 2022-го, отмечают многочисленные случаи передозировки, которые нередко оборачиваются госпитализацией. В ноябре скончалась 56-летняя женщина, которой это лекарство прописали от ожирения. Врачи отрицают, что это послужило причиной смерти, родственники уверены в обратном.И тут неожиданно выяснилось, что эти препараты положительно влияют на другие системы организма.В ноябре в New England Journal of Medicine, крупнейшем медицинском журнале, опубликовали результаты клинического исследования (при финансировании Novo Nordisk), продемонстрировавшего значимое снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Участвовали 17 тысяч человек с ожирением и проблемами сердца, но без диабета. Терапия продолжалась в среднем 34 месяца.Еще одна работа из США показала, что агонисты GLP-1 уменьшают вероятность колоректального рака. Сам же первооткрыватель препарата Дэн Друкер активно исследует его противовоспалительные эффекты."Агонисты GLP-1 также ослабляют осложнения хронических нарушений обмена веществ. Мы знаем это по клинических исследованиям, но не понимаем механизм", — признается ученый."Пока больше вопросов, чем ответов", — заключает Холден Торп, главный редактор журнала Science. Но добавляет: похоже, это "настоящий прорыв".Строго по назначению"Семаглутид — действительно уникальный препарат. Мы его используем уже более пяти лет, поэтому вряд ли это открытие года. Он достаточно изученный", — рассказывает в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог "Гута Клиник", кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова.По ее словам, препарат высокоспецифичен к уровню глюкозы в крови — при достижении нормы сахар больше не падает. Поэтому его и разрешили для пациентов с ожирением, но без диабета.Лекарство применяется в инъекциях раз в неделю. Оно ослабляет чувство голода, увеличивает время всасывания еды в желудке и кишечнике, снижает инсулинорезистентность. И масса жировой ткани уменьшается.За рубежом, продолжает Гудожникова, препарат включен в многолетние исследовательские программы, такие как SUSTAIN, PIONEER, STEP, где его испытывают на добровольцах с плацебо-группами для контроля."Российская компания "Герофарм" заявила о создании аналога семаглутида. В продажу поступит после завершения всех необходимых исследований", — отмечает эксперт.Препарат подходит для многих пациентов, но самолечение опасно."Порой его рекомендуют фитнес-тренеры, онлайн-консультанты. Это чревато серьезными последствиями для эндокринной системы и всего организма", — предупреждает Гудожникова.Только эндокринолог может определить, нужен ли этот препарат. Прежде чем назначить терапию, врач оценит состояние щитовидной железы, инсулинорезистентность, посмотрит, есть ли бляшки в сосудах. То есть проведет полное обследование. Среди основных противопоказаний: кетоацидоз, беременность, медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, почечная недостаточность (СКФ менее 15), хроническая сердечная недостаточность четвертой степени.Терапия по снижению веса длится от шести месяцев до года под контролем врача. Периодически надо сдавать анализы.Возможные побочные эффекты — тошнота, вздутие живота, жидкий стул, головная боль, головокружение. При их возникновении необходима консультация врача и коррекция лечения.

https://ria.ru/20191101/1560455083.html

https://ria.ru/20230118/preparat-1845537306.html

https://ria.ru/20191023/1560136716.html

https://ria.ru/20231006/semavik-1901018355.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье - общество, биология, гормоны, диабет, желудочно-кишечный тракт, медицина, ожирение, сахар