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"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО - РИА Новости, 28.12.2023
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13:18 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918743576.html
"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО
"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО - РИА Новости, 28.12.2023
"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО
Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:18
2023-12-28T13:18
политика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.&quot;Хотя до его официального поступления на вооружение могут пройти годы, есть масса причин, почему российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” считается угрозой для НАТО&quot;, — говорится в материале.По словам журналиста, беспилотник расширит возможности российских пилотируемых самолетов, в частности Су-57, и будет использован в качестве ведомой машины. Он также отметил, что С-70 может стать "настоящим невидимым хищником" в воздухе за счет его конструкции на основе схемы "летающее крыло" и композитных материалов, а также малозаметных покрытий.&quot;Даже несколько С-70 могут стать смертельно опасными&quot;, — резюмировал Сучиу."Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html
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политика, су-57, окб сухого, нато, технологии, в мире, сша, россия, воздушно-космические силы россии
Политика, Су-57, ОКБ Сухого, НАТО, Технологии, В мире, США, Россия, Воздушно-космические силы России
"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО

NI: российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” считается угрозой для НАТО

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.
«

"Хотя до его официального поступления на вооружение могут пройти годы, есть масса причин, почему российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” считается угрозой для НАТО", — говорится в материале.

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По словам журналиста, беспилотник расширит возможности российских пилотируемых самолетов, в частности Су-57, и будет использован в качестве ведомой машины. Он также отметил, что С-70 может стать "настоящим невидимым хищником" в воздухе за счет его конструкции на основе схемы "летающее крыло" и композитных материалов, а также малозаметных покрытий.
«

"Даже несколько С-70 могут стать смертельно опасными", — резюмировал Сучиу.

"Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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