https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918743576.html

"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО

"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО - РИА Новости, 28.12.2023

"Настоящий хищник". СМИ назвали российское оружие, угрожающее НАТО

Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:18

2023-12-28T13:18

2023-12-28T13:18

политика

су-57

окб сухого

нато

технологии

в мире

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156147/36/1561473642_53:137:794:554_1920x0_80_0_0_f90c60752da421731571fccb8a9775ba.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Перспективный российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” можно считать угрозой для НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest."Хотя до его официального поступления на вооружение могут пройти годы, есть масса причин, почему российский беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” считается угрозой для НАТО", — говорится в материале.По словам журналиста, беспилотник расширит возможности российских пилотируемых самолетов, в частности Су-57, и будет использован в качестве ведомой машины. Он также отметил, что С-70 может стать "настоящим невидимым хищником" в воздухе за счет его конструкции на основе схемы "летающее крыло" и композитных материалов, а также малозаметных покрытий."Даже несколько С-70 могут стать смертельно опасными", — резюмировал Сучиу."Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html

https://ria.ru/20231228/sdacha-1918678157.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, су-57, окб сухого, нато, технологии, в мире, сша, россия, воздушно-космические силы россии