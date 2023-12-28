https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918614459.html

На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов

На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов - РИА Новости, 28.12.2023

На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов

Перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, выглядят весьма отдаленными, поскольку Израиль отказывается вступать в диалог со... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:33

2023-12-28T08:33

2023-12-28T08:35

ближний восток

россия

израиль

в мире

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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, выглядят весьма отдаленными, поскольку Израиль отказывается вступать в диалог со своими соседями, а без него данная инициатива не имеет смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Перспективы создания зоны, конечно, сейчас выглядят весьма отдаленными и не только из-за Газы, из-за ситуации в секторе Газа, но и из-за того, что израильтяне отказываются от диалога со своими соседями, отказываются участвовать в конференции ООН по созданию этой зоны. А без Израиля, естественно, такая зона не будет иметь никакого смысла", - сказал Ульянов.Российский дипломат выразил уверенность в том, что данный вопрос будет оставаться в международной повестке дня столько, сколько потребуется – вплоть до выполнения резолюции 1995 года по Ближнему Востоку."Соседи Израиля не спешат. Конференция будет проводиться ежегодно. Ну, будем смотреть. Но еще раз повторю - этот вопрос будет оставаться в повестке дня, пока зона не будет, не будет создана", - резюмировал Ульянов.

https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ближний восток, россия, израиль, в мире