https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918614459.html
На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов
На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов - РИА Новости, 28.12.2023
На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов
Перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, выглядят весьма отдаленными, поскольку Израиль отказывается вступать в диалог со... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:33
2023-12-28T08:33
2023-12-28T08:35
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израиль
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, выглядят весьма отдаленными, поскольку Израиль отказывается вступать в диалог со своими соседями, а без него данная инициатива не имеет смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Перспективы создания зоны, конечно, сейчас выглядят весьма отдаленными и не только из-за Газы, из-за ситуации в секторе Газа, но и из-за того, что израильтяне отказываются от диалога со своими соседями, отказываются участвовать в конференции ООН по созданию этой зоны. А без Израиля, естественно, такая зона не будет иметь никакого смысла", - сказал Ульянов.Российский дипломат выразил уверенность в том, что данный вопрос будет оставаться в международной повестке дня столько, сколько потребуется – вплоть до выполнения резолюции 1995 года по Ближнему Востоку."Соседи Израиля не спешат. Конференция будет проводиться ежегодно. Ну, будем смотреть. Но еще раз повторю - этот вопрос будет оставаться в повестке дня, пока зона не будет, не будет создана", - резюмировал Ульянов.
https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, израиль, в мире
Ближний Восток, Россия, Израиль, В мире
На Ближнем Востоке пока не получится создать зону без ОМУ, считает Ульянов
Ульянов: Россия не видит шансов создать на Ближнем Востоке зону без ОМУ
ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, выглядят весьма отдаленными, поскольку Израиль отказывается вступать в диалог со своими соседями, а без него данная инициатива не имеет смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Перспективы создания зоны, конечно, сейчас выглядят весьма отдаленными и не только из-за Газы, из-за ситуации в секторе Газа, но и из-за того, что израильтяне отказываются от диалога со своими соседями, отказываются участвовать в конференции ООН
по созданию этой зоны. А без Израиля
, естественно, такая зона не будет иметь никакого смысла", - сказал Ульянов.
Российский дипломат выразил уверенность в том, что данный вопрос будет оставаться в международной повестке дня столько, сколько потребуется – вплоть до выполнения резолюции 1995 года по Ближнему Востоку.
"Соседи Израиля не спешат. Конференция будет проводиться ежегодно. Ну, будем смотреть. Но еще раз повторю - этот вопрос будет оставаться в повестке дня, пока зона не будет, не будет создана", - резюмировал Ульянов.
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