https://ria.ru/20231228/obvinenie-1918845791.html

В Киеве предъявили обвинение мужчине, пытавшемуся угнать самолет ВКС России

В Киеве предъявили обвинение мужчине, пытавшемуся угнать самолет ВКС России - РИА Новости, 28.12.2023

В Киеве предъявили обвинение мужчине, пытавшемуся угнать самолет ВКС России

Киевская городская прокуратура в четверг сообщила, что предъявила новое обвинение бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом прошлого года... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:04

2023-12-28T20:04

2023-12-28T20:04

россия

украина

киев

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Киевская городская прокуратура в четверг сообщила, что предъявила новое обвинение бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, на этот раз - в мошенничестве. Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. Роман Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. "Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины в попытке завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Прокуратура имени подозреваемого не указывает, но, по данным источника издания "Украинской правды", речь идет о Романе Червинском. По версии следствия, Червинский под видом налоговика обещал бизнесмену за 100 тысяч долларов помочь вернуть арестованную на Одесской таможне партию сигарет. Как отмечает прокуратура, следствие продолжается. Ранее в СБУ заявили, что вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231226/sud-1918207055.html

https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html

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россия, украина, киев, воздушно-космические силы россии