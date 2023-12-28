https://ria.ru/20231228/obstrel-1918819550.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска за 15 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:30

2023-12-28T17:30

2023-12-28T17:30

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 17.00 до 17.10 ВСУ обстреливали Горловку, Куйбышевский и Петровский районы Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский находится на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

донецк

макеевка

горловка

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донецк, сцкк, вооруженные силы украины, макеевка, горловка