https://ria.ru/20231228/obstrel-1918729206.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:46

2023-12-28T12:46

2023-12-28T12:47

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 11.35 по 11.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 16 снарядов того же калибра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также Гольмовскому. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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донецк, гольмовский, донецкая народная республика