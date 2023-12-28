https://ria.ru/20231228/obstrel-1918715124.html

Украинские военные обстреляли Ясиноватский район

Украинские военные обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские военные обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:17

2023-12-28T12:17

2023-12-28T12:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика, сцкк