https://ria.ru/20231228/obstrel-1918715124.html
Украинские военные обстреляли Ясиноватский район
Украинские военные обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:17
2023-12-28T12:17
2023-12-28T12:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
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донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району