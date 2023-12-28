https://ria.ru/20231228/obraschenie-1918661335.html

Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина

Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина - РИА Новости, 28.12.2023

Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина

Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, также среди праздничных ритуалов - салюты, традиционные новогодние... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:56

2023-12-28T10:56

2023-12-28T11:17

общество

россия

владимир путин

синергия

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, также среди праздничных ритуалов - салюты, традиционные новогодние фильмы и поднять фужеры под бой курантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Синергии" со ссылкой на проведенный опрос. "В качестве праздничных ритуалов россияне отмечают следующие традиции: готовить новогоднее угощение (97%), поднять фужеры под бой курантов (92%), слушать речь президента (91%), смотреть традиционные новогодние фильмы (84%), возможность посмотреть или запустить салют (75%)", - говорится в сообщении. Добавляется, что 72% жителей России любят праздновать Новый год, 22% относятся к празднику спокойно, а 6% признаются, что не любят его, при этом дома или на даче планируют отмечать Новый год 67% респондентов, 12% - в кафе или ресторане, в гостях - 9%, на работе будут 5%, а в другом городе - 4%, в другую страну на праздник отправятся 3% опрошенных. Большинство россиян будет встречать Новый год с семьей (61%), четверть - с друзьями (25%). 8% будут отмечать с коллегами, 6% - наедине с собой, отметили в "Синергии". "Новогодние каникулы россияне предпочтут провести дома (49%). 19% планируют часто ходить по гостям, 14% отправятся за город, 12% будут посещать культурные и развлекательные мероприятия. Внутренним туризмом займутся 4% опрошенных, а за границу отправятся 2%", - подчеркнули в вузе. По-настоящему новогодними россияне считают такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (86%), "Иван Васильевич меняет профессию" (79%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (78%), "Один дома" (64%), "Елки" (59%) и другие фильмы - 32%, пояснили в пресс-службе. "Результаты опроса показывают, что у нас, россиян, есть общие традиции и общие ассоциации с Новым годом. Для большинства Новый год — любимый праздник, который можно провести дома с близкими, поставить новые цели на следующий год, провести время за знакомыми фильмами и просто отдохнуть. Эти праздничные традиции помогают сформировать определенный "культурный код" и объединить нас в волшебный период новогодних праздников", - сказал президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов, его слова приводятся в сообщении. Большинство опрошенных россиян заявили, что не планируют подводить итоги года (69%). 23% подведут итоги мысленно или письменно, а 8% - не только подведут, но и в письменной или устной форме поделятся итогами с другими, при этом также большинство ставит цели на предстоящий год. 41% - ставит в основном абстрактные цели, а 27% - конкретные. 32% предпочитают не ставить никаких целей. Люди, которые ставят цели на следующий год, делают это обычно в сфере здоровья (34%), карьеры и дохода (30%), семьи (26%), отдыха и хобби (10%), заключили в вузе. Опрос проводился 5 и 6 декабря онлайн и по телефону, его участниками стали 5 тысяч россиян из всех регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность в пределах 3,4%.

https://ria.ru/20231228/podarok-1918621535.html

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин, синергия, новый год