Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 28.12.2023 (обновлено: 11:17 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/obraschenie-1918661335.html
Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина
Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина - РИА Новости, 28.12.2023
Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина
Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, также среди праздничных ритуалов - салюты, традиционные новогодние... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:56
2023-12-28T11:17
общество
россия
владимир путин
синергия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591837360_133:0:3774:2048_1920x0_80_0_0_18c0d69041cb0bf76b22b2a48b69ac5d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, также среди праздничных ритуалов - салюты, традиционные новогодние фильмы и поднять фужеры под бой курантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Синергии" со ссылкой на проведенный опрос. "В качестве праздничных ритуалов россияне отмечают следующие традиции: готовить новогоднее угощение (97%), поднять фужеры под бой курантов (92%), слушать речь президента (91%), смотреть традиционные новогодние фильмы (84%), возможность посмотреть или запустить салют (75%)", - говорится в сообщении. Добавляется, что 72% жителей России любят праздновать Новый год, 22% относятся к празднику спокойно, а 6% признаются, что не любят его, при этом дома или на даче планируют отмечать Новый год 67% респондентов, 12% - в кафе или ресторане, в гостях - 9%, на работе будут 5%, а в другом городе - 4%, в другую страну на праздник отправятся 3% опрошенных. Большинство россиян будет встречать Новый год с семьей (61%), четверть - с друзьями (25%). 8% будут отмечать с коллегами, 6% - наедине с собой, отметили в "Синергии". "Новогодние каникулы россияне предпочтут провести дома (49%). 19% планируют часто ходить по гостям, 14% отправятся за город, 12% будут посещать культурные и развлекательные мероприятия. Внутренним туризмом займутся 4% опрошенных, а за границу отправятся 2%", - подчеркнули в вузе. По-настоящему новогодними россияне считают такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (86%), "Иван Васильевич меняет профессию" (79%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (78%), "Один дома" (64%), "Елки" (59%) и другие фильмы - 32%, пояснили в пресс-службе. "Результаты опроса показывают, что у нас, россиян, есть общие традиции и общие ассоциации с Новым годом. Для большинства Новый год — любимый праздник, который можно провести дома с близкими, поставить новые цели на следующий год, провести время за знакомыми фильмами и просто отдохнуть. Эти праздничные традиции помогают сформировать определенный "культурный код" и объединить нас в волшебный период новогодних праздников", - сказал президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов, его слова приводятся в сообщении. Большинство опрошенных россиян заявили, что не планируют подводить итоги года (69%). 23% подведут итоги мысленно или письменно, а 8% - не только подведут, но и в письменной или устной форме поделятся итогами с другими, при этом также большинство ставит цели на предстоящий год. 41% - ставит в основном абстрактные цели, а 27% - конкретные. 32% предпочитают не ставить никаких целей. Люди, которые ставят цели на следующий год, делают это обычно в сфере здоровья (34%), карьеры и дохода (30%), семьи (26%), отдыха и хобби (10%), заключили в вузе. Опрос проводился 5 и 6 декабря онлайн и по телефону, его участниками стали 5 тысяч россиян из всех регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
https://ria.ru/20231228/podarok-1918621535.html
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591837360_588:0:3319:2048_1920x0_80_0_0_f224601777618be6c45ccf127b087177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, синергия, новый год
Общество, Россия, Владимир Путин, Синергия, Новый год
Опрос: более 90 процентов россиян планируют смотреть обращение Путина

"Синергия": более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение Путина

Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, также среди праздничных ритуалов - салюты, традиционные новогодние фильмы и поднять фужеры под бой курантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Синергии" со ссылкой на проведенный опрос.
"В качестве праздничных ритуалов россияне отмечают следующие традиции: готовить новогоднее угощение (97%), поднять фужеры под бой курантов (92%), слушать речь президента (91%), смотреть традиционные новогодние фильмы (84%), возможность посмотреть или запустить салют (75%)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что 72% жителей России любят праздновать Новый год, 22% относятся к празднику спокойно, а 6% признаются, что не любят его, при этом дома или на даче планируют отмечать Новый год 67% респондентов, 12% - в кафе или ресторане, в гостях - 9%, на работе будут 5%, а в другом городе - 4%, в другую страну на праздник отправятся 3% опрошенных.
Большинство россиян будет встречать Новый год с семьей (61%), четверть - с друзьями (25%). 8% будут отмечать с коллегами, 6% - наедине с собой, отметили в "Синергии".
Новогодняя елка в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Юрист рассказал, как вернуть в магазин непонравившийся подарок
09:26
"Новогодние каникулы россияне предпочтут провести дома (49%). 19% планируют часто ходить по гостям, 14% отправятся за город, 12% будут посещать культурные и развлекательные мероприятия. Внутренним туризмом займутся 4% опрошенных, а за границу отправятся 2%", - подчеркнули в вузе.
По-настоящему новогодними россияне считают такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (86%), "Иван Васильевич меняет профессию" (79%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (78%), "Один дома" (64%), "Елки" (59%) и другие фильмы - 32%, пояснили в пресс-службе.
"Результаты опроса показывают, что у нас, россиян, есть общие традиции и общие ассоциации с Новым годом. Для большинства Новый год — любимый праздник, который можно провести дома с близкими, поставить новые цели на следующий год, провести время за знакомыми фильмами и просто отдохнуть. Эти праздничные традиции помогают сформировать определенный "культурный код" и объединить нас в волшебный период новогодних праздников", - сказал президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов, его слова приводятся в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин рассказал, как встретит Новый год
17 декабря, 12:48
Большинство опрошенных россиян заявили, что не планируют подводить итоги года (69%). 23% подведут итоги мысленно или письменно, а 8% - не только подведут, но и в письменной или устной форме поделятся итогами с другими, при этом также большинство ставит цели на предстоящий год. 41% - ставит в основном абстрактные цели, а 27% - конкретные. 32% предпочитают не ставить никаких целей. Люди, которые ставят цели на следующий год, делают это обычно в сфере здоровья (34%), карьеры и дохода (30%), семьи (26%), отдыха и хобби (10%), заключили в вузе.
Опрос проводился 5 и 6 декабря онлайн и по телефону, его участниками стали 5 тысяч россиян из всех регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
23 декабря, 18:07
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСинергияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала