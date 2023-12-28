https://ria.ru/20231228/novogodniy_stol-1918610977.html
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов - РИА Новости, 28.12.2023
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:35
2023-12-28T07:35
2023-12-28T07:54
новый год — 2023
виктория абрамченко
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31300/68/313006836_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_03351c8ddaa76d55d5a59a27c34076d9.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", - рассказала она. Выросло в цене и отечественное игристое - но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", - пояснила вице-премьер.
https://ria.ru/20231224/blyuda-1917725889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31300/68/313006836_291:0:5283:3744_1920x0_80_0_0_fe0e0c33c0a6f47422c5419f647e2e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, новый год
Новый год — 2023, Виктория Абрамченко, Новый год
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
Абрамченко: новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", - рассказала она.
Стала известна стоимость новогоднего стола в разных странах
Выросло в цене и отечественное игристое - но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", - пояснила вице-премьер.