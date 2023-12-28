Рейтинг@Mail.ru
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
 
07:35 28.12.2023 (обновлено: 07:54 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/novogodniy_stol-1918610977.html
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов - РИА Новости, 28.12.2023
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов
Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:35
2023-12-28T07:54
новый год — 2023
виктория абрамченко
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31300/68/313006836_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_03351c8ddaa76d55d5a59a27c34076d9.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", - рассказала она. Выросло в цене и отечественное игристое - но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", - пояснила вице-премьер.
https://ria.ru/20231224/blyuda-1917725889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31300/68/313006836_291:0:5283:3744_1920x0_80_0_0_fe0e0c33c0a6f47422c5419f647e2e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктория абрамченко, новый год
Новый год — 2023, Виктория Абрамченко, Новый год
Новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов

Абрамченко: новогодний стол россиян за год подорожал на восемь процентов

© РИА Новости / Игорь БелогуровНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Игорь Белогуров
Новогодний стол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", - рассказала она.
Девушка с праздничным блюдом - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Стала известна стоимость новогоднего стола в разных странах
24 декабря, 08:57
Выросло в цене и отечественное игристое - но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", - пояснила вице-премьер.
 
Новый год — 2023Виктория АбрамченкоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала