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"Мы будем готовиться". В Нидерландах сделали шокирующее заявление о России
"Мы будем готовиться". В Нидерландах сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 28.12.2023
"Мы будем готовиться". В Нидерландах сделали шокирующее заявление о России
Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:45
2023-12-28T21:45
2023-12-28T21:58
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен. Его цитирует газета De Telegraaf."Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать", — утверждает чиновник.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки ВСУ. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что отправка их истребителей F-16 Киеву приведет к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан Украины.В Москве также неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
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политика, россия, украина, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский, александр шульгин, вооруженные силы украины, нато, f-16
Политика, Россия, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Александр Шульгин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Мы будем готовиться". В Нидерландах сделали шокирующее заявление о России
Командующий нидерландской армией Вийнен заявил об угрозе войны с Россией