https://ria.ru/20231228/nauka-1918621384.html
Российские ученые запустили систему наблюдения за парниковыми газами
Российские ученые запустили систему наблюдения за парниковыми газами - РИА Новости, 28.12.2023
Российские ученые запустили систему наблюдения за парниковыми газами
Ученые приступили к созданию системы климатического мониторинга российских арктических морей, на дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41" оборудован... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:25
2023-12-28T09:25
2023-12-28T09:25
наука
арктика
северный ледовитый океан
александр макаров
наука
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ученые приступили к созданию системы климатического мониторинга российских арктических морей, на дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41" оборудован модуль для наблюдения за потоками парниковых газов, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института приступили к созданию системы "Климатического и экологического мониторинга российских арктических морей". В 2023 году оборудован наблюдательный модуль за потоками парниковых газов на дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41" в высокоширотной Арктике и модернизирована наблюдательная площадка на архипелаге Северная Земля", - говорится в сообщении. В институте отметили, что данные наблюдений демонстрируют рост среднегодовых концентраций углекислого газа в атмосфере Арктики и его поглощения водами Северного Ледовитого океана. Причиной наблюдаемого эффекта стала совокупность факторов, главный из которых - глобальное потепление. "Необходимость контроля парниковых газов связана с оценкой скоростей потепления. В Арктике климат в два-три раза теплеет быстрее, чем где-либо на планете. И именно парниковые газы, а точнее - изменение их концентрации в атмосфере, ускоряют и усиливают циклические процессы", - цитирует пресс-служба директора ААНИ Александра Макарова. По информации института, на следующем этапе ученые рассчитывают расширить сеть наблюдений за потоками климатических газов. В перспективе к уже имеющимся комплексам по учету содержания СО2 в атмосфере на стационарах ААНИИ добавится сеть дрейфующих буев в морской и прибрежной частях российской Арктики, позволяющих в автономном режиме непрерывно передавать по спутниковым каналам связи информацию о состоянии окружающей среды по заданным параметрам. Это позволит существенно улучшить представления о процессах, происходящих в зимний период, когда практически все российские арктические моря покрыты непроходимым для научно-исследовательских судов льдом. Ледостойкая платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Она возобновила традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее ученые дрейфующих полярных экспедиций жили и работали на льдинах.
https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, северный ледовитый океан, александр макаров, наука
Наука, Арктика, Северный Ледовитый океан, Александр Макаров, Наука
Российские ученые запустили систему наблюдения за парниковыми газами
В российских арктических морях запустили наблюдение за парниковыми газами
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ученые приступили к созданию системы климатического мониторинга российских арктических морей, на дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41" оборудован модуль для наблюдения за потоками парниковых газов, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института приступили к созданию системы "Климатического и экологического мониторинга российских арктических морей". В 2023 году оборудован наблюдательный модуль за потоками парниковых газов на дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41" в высокоширотной Арктике и модернизирована наблюдательная площадка на архипелаге Северная Земля", - говорится в сообщении.
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В институте отметили, что данные наблюдений демонстрируют рост среднегодовых концентраций углекислого газа в атмосфере Арктики
и его поглощения водами Северного Ледовитого океана
. Причиной наблюдаемого эффекта стала совокупность факторов, главный из которых - глобальное потепление.
"Необходимость контроля парниковых газов связана с оценкой скоростей потепления. В Арктике климат в два-три раза теплеет быстрее, чем где-либо на планете. И именно парниковые газы, а точнее - изменение их концентрации в атмосфере, ускоряют и усиливают циклические процессы", - цитирует пресс-служба директора ААНИ Александра Макарова
.
По информации института, на следующем этапе ученые рассчитывают расширить сеть наблюдений за потоками климатических газов. В перспективе к уже имеющимся комплексам по учету содержания СО2 в атмосфере на стационарах ААНИИ добавится сеть дрейфующих буев в морской и прибрежной частях российской Арктики, позволяющих в автономном режиме непрерывно передавать по спутниковым каналам связи информацию о состоянии окружающей среды по заданным параметрам. Это позволит существенно улучшить представления о процессах, происходящих в зимний период, когда практически все российские арктические моря покрыты непроходимым для научно-исследовательских судов льдом.
Ледостойкая платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Она возобновила традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее ученые дрейфующих полярных экспедиций жили и работали на льдинах.
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