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Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество
Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:49
2023-12-28T20:49
2023-12-28T20:49
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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общество, михаил мишустин, образование, образование - общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Михаил Мишустин, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.