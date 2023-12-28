Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/nastavnik-1918850216.html
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество
Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:49
2023-12-28T20:49
год педагога и наставника
общество
михаил мишустин
образование
образование - общество
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_588a0c54074502bc134458b2d136964e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, образование, образование - общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Михаил Мишустин, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор

Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
 
Год педагога и наставникаОбществоМихаил МишустинОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала