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Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество

Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин: будут предусмотрены доплаты за наставничество

Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:49

2023-12-28T20:49

2023-12-28T20:49

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы закрепить законодательно доплаты за наставничество на предприятиях, кабмин продолжит создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя миссию наставника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт. Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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