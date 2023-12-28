https://ria.ru/20231228/nagrazhdenie-1918695957.html
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома - РИА Новости, 28.12.2023
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома
Троих журналистов московской группы РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома к 30-летию избирательной системы столицы, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:42
2023-12-28T11:42
2023-12-28T11:42
общество
москва
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Троих журналистов московской группы РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома к 30-летию избирательной системы столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. В связи с 30-летием избирательной системы города Москвы Московская городская избирательная комиссия вручила памятные знаки руководителю группы "Новости Москвы" Марии Зыбиной, специальному корреспонденту Ольге Овчинниковой и корреспонденту Дарье Алтуховой.
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская городская избирательная комиссия
Общество, Москва, Московская городская избирательная комиссия
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома
Троих журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома