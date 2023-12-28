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Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома - РИА Новости, 28.12.2023
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11:42 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/nagrazhdenie-1918695957.html
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома - РИА Новости, 28.12.2023
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома
Троих журналистов московской группы РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома к 30-летию избирательной системы столицы, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:42
2023-12-28T11:42
общество
москва
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Троих журналистов московской группы РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома к 30-летию избирательной системы столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. В связи с 30-летием избирательной системы города Москвы Московская городская избирательная комиссия вручила памятные знаки руководителю группы "Новости Москвы" Марии Зыбиной, специальному корреспонденту Ольге Овчинниковой и корреспонденту Дарье Алтуховой.
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москва
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2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, москва, московская городская избирательная комиссия
Общество, Москва, Московская городская избирательная комиссия
Журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома

Троих журналистов РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Троих журналистов московской группы РИА Новости наградили памятными знаками Мосгоризбиркома к 30-летию избирательной системы столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В связи с 30-летием избирательной системы города Москвы Московская городская избирательная комиссия вручила памятные знаки руководителю группы "Новости Москвы" Марии Зыбиной, специальному корреспонденту Ольге Овчинниковой и корреспонденту Дарье Алтуховой.
Участники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы Вызов-XXI век - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
17 ноября, 20:28
 
ОбществоМоскваМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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