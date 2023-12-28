https://ria.ru/20231228/nagrady-1918818854.html

Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 28.12.2023

Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в госпитале Бурденко госнаграды участникам специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:28

2023-12-28T17:28

2023-12-28T17:28

специальная военная операция на украине

россия

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в госпитале Бурденко госнаграды участникам специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, где наградил военнослужащих-участников специальной военной операции государственными наградами", - рассказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что Евкуров в том числе вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, Золотую звезду Героя России, орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль Суворова. Также генерал-полковник наградил грамотами врачей и младший медицинский персонал госпиталя, отличившийся в обеспечении выполнения задач СВО. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу!" - сказал замглавы военного ведомства. Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.

https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html

https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html

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россия, юнус-бек евкуров