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Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 28.12.2023
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в госпитале Бурденко госнаграды участникам специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:28
2023-12-28T17:28
2023-12-28T17:28
специальная военная операция на украине
россия
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в госпитале Бурденко госнаграды участникам специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, где наградил военнослужащих-участников специальной военной операции государственными наградами", - рассказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что Евкуров в том числе вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, Золотую звезду Героя России, орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль Суворова. Также генерал-полковник наградил грамотами врачей и младший медицинский персонал госпиталя, отличившийся в обеспечении выполнения задач СВО. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу!" - сказал замглавы военного ведомства. Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.
https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html
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россия, юнус-бек евкуров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юнус-Бек Евкуров
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
МО: замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил в госпитале Бурденко госнаграды участникам специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, где наградил военнослужащих-участников специальной военной операции государственными наградами", - рассказали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что Евкуров в том числе вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, Золотую звезду Героя России, орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль Суворова.
Также генерал-полковник наградил грамотами врачей и младший медицинский персонал госпиталя, отличившийся в обеспечении выполнения задач СВО.
"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу!" - сказал замглавы военного ведомства.
Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.
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