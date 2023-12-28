https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html

В ЦБ рассказали, какие фразы используют мошенники

В ЦБ рассказали, какие фразы используют мошенники - РИА Новости, 28.12.2023

В ЦБ рассказали, какие фразы используют мошенники

Банк России перечислил самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:02

2023-12-28T03:02

2023-12-28T06:48

технологии

центральный банк рф (цб рф)

мтс

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Банк России перечислил самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор."Есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку", — говорится в Telegram-канале ЦБ, уточняя, что после этого нужно самостоятельно перезвонить в указанную организацию.В частности, так следует поступать, когда идет речь об "оформлении заявки на кредит". Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам.Также в "стоп-лист" попала фраза "специальный или безопасный счет" и заявление о "следственных действиях" с целью помочь в "поимке мошенников".И наконец, регулятор предупреждает, что такие фразы, как "истекает срок действия сим-карты", "продиктуйте код из СМС-сообщения" и "вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка", — тоже популярные мошеннические уловки.Новый предлогРанее в ЦБ предупредили, что мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления пятитысячной купюры: злоумышленники либо обзванивают потенциальных жертв и предлагают установить приложение якобы для проверки банкноты, либо вовсе обходят людей под видом социальных работников.По информации регулятора, аферисты пользуются несколькими уловками. В первом случае они звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр по 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России"."Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом они похищают у человека деньги со всех счетов", - поясняет ЦБ.Активизировались перед Новым годомТелефонные мошенники активизируются накануне Нового года, например, звонят под видом сотовых операторов и предлагают продлить договор сим-карты, а также создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых, рассказал ранее РИА Новости директор продукта "Защитник" от МТС Андрей Бийчук.Он отметил, что сейчас используется и другой способ - человеку звонят через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной коммерческой организации, и в ходе диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве."Еще одна актуальная схема сегодня звучит так: "Договор вашей сим-карты заканчивается, необходимо срочно его продлить, иначе телефон не будет работать". Цель таких звонков — получить пароли от "Госуслуг", банка и так далее. Мобильный оператор никогда не будет просить пароли, в случае таких звонков нужно сбросить вызов и самостоятельно перезвонить или написать в чат поддержки оператора", - сообщил Бийчук.

https://ria.ru/20231227/moshenniki-1918341291.html

https://ria.ru/20231226/sud-1918285132.html

https://radiosputnik.ru/20231225/qr-kod-1917469848.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, центральный банк рф (цб рф), мтс, мошенники, мошенничество