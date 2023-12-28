В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями

КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдавии, в рамках мероприятия были организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также демонстрация коллекций работ юных дизайнеров, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК). "В городе Дрокия завершилась неделя "Русских сезонов" - совместного проекта Русской общины города и РЦНК в Кишиневе, который с успехом реализуется в течение нескольких лет. В этом году организаторы отошли от традиционной формы проведения и решили расширить проект, предоставив сцену талантливым детям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК. В организации отмечают, что "Русский сезон" стал красочным калейдоскопом из зимних традиций русского и молдавского народов. "Музыкальные произведения русских композиторов, исполненные юными музыкантами, инсценировка русских народных сказок в селе Мичурин, яркое выступление замечательного детского вокального ансамбля "Бусинки" стали украшением проекта. Завершились "Русские сезоны" прекрасным дефиле новой коллекции авторских работ юных дизайнеров одежды Арт-студии", - сообщили в РЦНК, подчеркнув, что всем участникам проекта вручили сладкие подарки от посольства России. Ранее в Молдавии стартовала новогодняя акция "Русская сказка в подарок", организуемая ежегодно посольством России в республике и РЦНК в Кишиневе. В рамках нее в различных городах республики организуются театрализованные представления с подарками для детей начальных классов и дошкольных учебных учреждений. На протяжении многих лет посольством России в Молдавии при активном участии и поддержке русской общины и РЦНК в Кишиневе осуществляется также проект "Лагерь посла России", который проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Организуется он два раз в год: летом и зимой.
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдавии, в рамках мероприятия были организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также демонстрация коллекций работ юных дизайнеров, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК).
«
"В городе Дрокия завершилась неделя "Русских сезонов" - совместного проекта Русской общины города и РЦНК в Кишиневе, который с успехом реализуется в течение нескольких лет. В этом году организаторы отошли от традиционной формы проведения и решили расширить проект, предоставив сцену талантливым детям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК.
В организации отмечают, что "Русский сезон" стал красочным калейдоскопом из зимних традиций русского и молдавского народов.
«
"Музыкальные произведения русских композиторов, исполненные юными музыкантами, инсценировка русских народных сказок в селе Мичурин, яркое выступление замечательного детского вокального ансамбля "Бусинки" стали украшением проекта. Завершились "Русские сезоны" прекрасным дефиле новой коллекции авторских работ юных дизайнеров одежды Арт-студии", - сообщили в РЦНК, подчеркнув, что всем участникам проекта вручили сладкие подарки от посольства России.
Ранее в Молдавии стартовала новогодняя акция "Русская сказка в подарок", организуемая ежегодно посольством России в республике и РЦНК в Кишиневе. В рамках нее в различных городах республики организуются театрализованные представления с подарками для детей начальных классов и дошкольных учебных учреждений.
На протяжении многих лет посольством России в Молдавии при активном участии и поддержке русской общины и РЦНК в Кишиневе осуществляется также проект "Лагерь посла России", который проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Организуется он два раз в год: летом и зимой.
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