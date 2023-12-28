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В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями - РИА Новости, 28.12.2023
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21:16 28.12.2023 (обновлено: 21:19 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918853274.html
В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями
В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями - РИА Новости, 28.12.2023
В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдавии, в рамках мероприятия были организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:16
2023-12-28T21:19
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдавии, в рамках мероприятия были организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также демонстрация коллекций работ юных дизайнеров, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК). "В городе Дрокия завершилась неделя "Русских сезонов" - совместного проекта Русской общины города и РЦНК в Кишиневе, который с успехом реализуется в течение нескольких лет. В этом году организаторы отошли от традиционной формы проведения и решили расширить проект, предоставив сцену талантливым детям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК. В организации отмечают, что "Русский сезон" стал красочным калейдоскопом из зимних традиций русского и молдавского народов. "Музыкальные произведения русских композиторов, исполненные юными музыкантами, инсценировка русских народных сказок в селе Мичурин, яркое выступление замечательного детского вокального ансамбля "Бусинки" стали украшением проекта. Завершились "Русские сезоны" прекрасным дефиле новой коллекции авторских работ юных дизайнеров одежды Арт-студии", - сообщили в РЦНК, подчеркнув, что всем участникам проекта вручили сладкие подарки от посольства России. Ранее в Молдавии стартовала новогодняя акция "Русская сказка в подарок", организуемая ежегодно посольством России в республике и РЦНК в Кишиневе. В рамках нее в различных городах республики организуются театрализованные представления с подарками для детей начальных классов и дошкольных учебных учреждений. На протяжении многих лет посольством России в Молдавии при активном участии и поддержке русской общины и РЦНК в Кишиневе осуществляется также проект "Лагерь посла России", который проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Организуется он два раз в год: летом и зимой.
https://ria.ru/20231218/kultura-1916534210.html
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молдавия, рцнк, кишинев, россия
Молдавия, РЦНК, Кишинев, Россия
В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами и спектаклями

В Молдавии прошла неделя "Русских сезонов" с концертами, дефиле и спектаклями

© SputnikНеделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Неделя Русских сезонов прошла на севере Молдовы в городе Дрокия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Sputnik
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдавии, в рамках мероприятия были организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также демонстрация коллекций работ юных дизайнеров, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК).
«
"В городе Дрокия завершилась неделя "Русских сезонов" - совместного проекта Русской общины города и РЦНК в Кишиневе, который с успехом реализуется в течение нескольких лет. В этом году организаторы отошли от традиционной формы проведения и решили расширить проект, предоставив сцену талантливым детям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК.
© SputnikНеделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Неделя Русских сезонов прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
© Sputnik
1 из 2
© SputnikНеделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Неделя Русских сезонов прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
© Sputnik
2 из 2
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
© Sputnik
1 из 2
Неделя "Русских сезонов" прошла на севере Молдовы в городе Дрокия
© Sputnik
2 из 2
В организации отмечают, что "Русский сезон" стал красочным калейдоскопом из зимних традиций русского и молдавского народов.
«
"Музыкальные произведения русских композиторов, исполненные юными музыкантами, инсценировка русских народных сказок в селе Мичурин, яркое выступление замечательного детского вокального ансамбля "Бусинки" стали украшением проекта. Завершились "Русские сезоны" прекрасным дефиле новой коллекции авторских работ юных дизайнеров одежды Арт-студии", - сообщили в РЦНК, подчеркнув, что всем участникам проекта вручили сладкие подарки от посольства России.
Ранее в Молдавии стартовала новогодняя акция "Русская сказка в подарок", организуемая ежегодно посольством России в республике и РЦНК в Кишиневе. В рамках нее в различных городах республики организуются театрализованные представления с подарками для детей начальных классов и дошкольных учебных учреждений.
На протяжении многих лет посольством России в Молдавии при активном участии и поддержке русской общины и РЦНК в Кишиневе осуществляется также проект "Лагерь посла России", который проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей российских соотечественников. Организуется он два раз в год: летом и зимой.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на фестивале Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане
18 декабря, 16:30
 
МолдавияРЦНККишиневРоссия
 
 
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