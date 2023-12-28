https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918849772.html

Эксперт назвал совмещение в Молдавии референдума и выборов уловкой властей

Эксперт назвал совмещение в Молдавии референдума и выборов уловкой властей - РИА Новости, 28.12.2023

Эксперт назвал совмещение в Молдавии референдума и выборов уловкой властей

Проведение в Молдавии в один день референдума о вступлении в ЕС и выборов является пропагандистской уловкой властей республики, причем за счет денег... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:44

2023-12-28T20:44

2023-12-28T20:44

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Проведение в Молдавии в один день референдума о вступлении в ЕС и выборов является пропагандистской уловкой властей республики, причем за счет денег избирателей, считает молдавский политолог Борис Шаповалов. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В четверг депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Сам референдум как высшая форма волеизъявления народа это замечательно, навряд ли его можно воспринимать отрицательно. Но самое главное, что в данном случае референдум используется вместе с выборами президента и как пропагандистская уловка. И это вызывает вопрос. Получается, что вся эта пропагандистская кампания президента и правящей партии "Действие и солидарность" под видом референдума будет за наш счет - избирателей", - заявил Шаповалов РИА Новости. Политолог отметил, что идея объединения референдума и выборов выставляет президента как единоличного идеолога европейской интеграции. "И, это, конечно же, отрицательно скажется как на левом, так и на правом фланге нашего политического поля", - подчеркнул он. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231228/referendum-1918827647.html

https://ria.ru/20231225/moldavia-1918052831.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз