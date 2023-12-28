У телеканала РТР Молдова отозвали лицензию
Совет по ТВ и радио Молдавии отозвал лицензию на вещание у канала РТР Молдова
"Ворота Кишинева", Республика Молдова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Совет по телевидению и радио Молдавии (СТР) сообщил о том, что по требованию учредителей отозвал лицензию на вещание у временно запрещенного оппозиционного телеканала РТР Молдова. Об этом сообщает сайт СТР.
"Совет по телевидению и радио на сегодняшнем заседании единогласно одобрил по требованию учредителей телеканалов РТР Молдова и Bravo TV отзыв лицензий на вещание у двух телевизионных медиа-служб. 20 декабря 2023 года TV-Comunicații Grup уведомила совет о прекращении вещания службы РТР Молдова, а 21 декабря 2023 года о том же сообщила Bravo TV", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действие лицензии РТР Молдова было приостановлено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2022 года. "В течение этого года РТР Молдова была подвергнута 7 публичным предупреждениям и 18 штрафам на общую сумму 178 500 леев (10,3 тысячи долларов) за нарушение аудиовизуального законодательства, в основном в отношении обеспечение правильной информации и отсутствия местных программ", - подчеркнули в сообщении СТР отметив, что за последние два года к Bravo TV были применены девять штрафов на сумму более восьми тысячи долларов за отсутствие местных программ и необоснованное прерывание вещания.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил в пятницу "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.