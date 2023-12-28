https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918751480.html
Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента
Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 28.12.2023
Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию "Действие и солидарность" в беззаконии,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:39
2023-12-28T13:39
2023-12-28T13:39
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молдавия
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию "Действие и солидарность" в беззаконии, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. "Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для нее нет ни конституции, ни законов Молдавии. Нам больше нечего делать на заседаниях, где они продолжают творить беззаконие и преступления", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, оппозиция выступает против "преступных проектов", подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц. Депутаты от оппозиции на брифинге напомнили об антисоциальных решениях правящей партии - это закрытие 12 телеканалов, подорожание медицинского полиса, продажа Республиканского стадиона посольству США, назначение иностранцев на руководящие должности в госинститутах. Батрынча заверил, что все эти действия в будущем станут основой для уголовных дел. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918746538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотирует заседание парламента
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию "Действие и солидарность" в беззаконии, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
"Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для нее нет ни конституции, ни законов Молдавии. Нам больше нечего делать на заседаниях, где они продолжают творить беззаконие и преступления", - заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, оппозиция выступает против "преступных проектов", подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц.
Депутаты от оппозиции на брифинге напомнили об антисоциальных решениях правящей партии - это закрытие 12 телеканалов, подорожание медицинского полиса, продажа Республиканского стадиона посольству США
, назначение иностранцев на руководящие должности в госинститутах. Батрынча заверил, что все эти действия в будущем станут основой для уголовных дел.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
Эксперт объяснил, почему в Молдавии ключевые посты занимают иностранцы