https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918751480.html

Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента

Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 28.12.2023

Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию "Действие и солидарность" в беззаконии,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:39

2023-12-28T13:39

2023-12-28T13:39

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию "Действие и солидарность" в беззаконии, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. "Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для нее нет ни конституции, ни законов Молдавии. Нам больше нечего делать на заседаниях, где они продолжают творить беззаконие и преступления", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, оппозиция выступает против "преступных проектов", подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц. Депутаты от оппозиции на брифинге напомнили об антисоциальных решениях правящей партии - это закрытие 12 телеканалов, подорожание медицинского полиса, продажа Республиканского стадиона посольству США, назначение иностранцев на руководящие должности в госинститутах. Батрынча заверил, что все эти действия в будущем станут основой для уголовных дел. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918746538.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия