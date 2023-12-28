https://ria.ru/20231228/mobilnaya_svyaz-1918770956.html

Эксперты озвучили прогнозы использования мобильной связи в новогоднюю ночь

Эксперты озвучили прогнозы использования мобильной связи в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023

Эксперты озвучили прогнозы использования мобильной связи в новогоднюю ночь

Аналитики представили прогноз использования мобильной связи в России в канун Нового 2024 года и на протяжении всей новогодней ночи; за это время пользователи в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:43

2023-12-28T15:43

2023-12-28T15:43

россия

мобильная связь

новый год

общество

технологии

наука

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Аналитики представили прогноз использования мобильной связи в России в канун Нового 2024 года и на протяжении всей новогодней ночи; за это время пользователи в среднем совершат один звонок, отправят семь СМС и потратят более одного гигабайта интернета, сообщает представитель компании "Тинькофф".Прогноз был построен с помощью набора алгоритмов, в качестве базы использованы обезличенные данные абонентов Тинькофф Мобайла за 2019–2023 годы.Потребление дата-трафика продолжит расти: в среднем один абонент в новогоднюю ночь потратит 1,07 гигабайта интернета — на 8% больше, чем год назад. От звонков и СМС не откажутся: в среднем абонент в новогоднюю ночь совершит один звонок, а каждый второй абонент — два звонка. Средняя длительность звонка составит 83 секунды. Те, кто предпочитает СМС, отправят за ночь в среднем семь сообщений, говорится в сообщении.Больше всего поздравлений прозвучит под бой курантов и сразу после: максимальная нагрузка на сеть традиционно ожидается в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени, но пиковые периоды для звонков, СМС и интернет-потребления могут различаться. Наименьшая нагрузка на сеть ожидается около 4–5 утра — в это время снижается потребление мобильного интернета, продолжительность звонков и частота отправки СМС.Самыми активными потребителями интернет-трафика станут жители Республики Тыва — один абонент из региона за всю новогоднюю ночь использует в среднем 1,7 гигабайта трафика. В топ-3 также войдут Магаданская область (1,4 гигабайта интернет-трафика на абонента) и Бурятия (1,2 гигабайта). Пользователи сотовой связи в Еврейской автономной области и в Республике Алтай за ночь используют в среднем по 1 гигабайт трафика и попадут в топ-5.Первые пики потребления мобильного дата-трафика придутся на 31 декабря в 19:00 и 21:00. В это время россияне еще будут докупать необходимое для праздничного стола, обсуждать планы после боя курантов, а также готовить блюда, включив фоном фильм с новогодним настроением или любимую музыку, пояснили эксперты.По их мнению, следующие пики потребления начнутся ближе к полуночи и продлятся до 02:00 1 января. Россияне в этот момент обычно садятся за стол, начинают поздравлять родных, у которых из-за разницы во времени следующий год уже наступил или, наоборот, наступит позже. В период с 04:00 до 05:00 1 января прогнозируется минимальная активность абонентов в мобильных сетях.Дольше всего в Новый год по телефону будут говорить жители Чукотского автономного округа — средний звонок продлится 218 секунд. В топ-5 по длительности звонков в новогоднюю ночь войдут Хабаровский край (124 секунды), Амурская область (120 секунд), Ставропольский край (114 секунд) и Республика Калмыкия (112 секунд).Аналитики отметили, что несмотря на популярность мессенджеров, поздравления в СМС все еще пользуются спросом. Больше всего отправлять СМС в Новый год будут жители Республики Тыва — в среднем один человек отправит за всю ночь 10 сообщений. В топ-5 по количеству СМС также войдут Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область и Республика Бурятия, в этих регионах на одного человека в новогоднюю ночь в среднем придется девять сообщений.

https://ria.ru/20221129/mintsifry-1834962568.html

https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мобильная связь, новый год, общество, технологии, наука