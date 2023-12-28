Спикер Рады попытался оправдать проект о мобилизации опытом Израиля
Спикер Рады на фоне скандального проекта о мобилизации сослался на опыт Израиля
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на фоне нового скандального законопроекта о мобилизации заявил, что в документах прописаны гораздо более мягкие нормы, чем в Израиле, где за неявку призывника во время мобилизации могут лишить гражданства.
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов.
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"Я хочу просто, чтобы мы сравнили себя, например, с Израилем. Вы помните, насколько жестко там вопрос был поставлен. Если ты не возвращаешься (для вступления в армию во время мобилизации – ред.), то вообще можешь лишиться гражданства Израиля, потому что это обязанность гражданина. Мне кажется, что версия, которая предложена нашим правительством в этом законопроекте, намного более мягкая, но человек, который не исполняет свою основную обязанность, должен получить какую-то реакцию со стороны государства", - сказал Стефанчук в эфире телеканала "Рада".
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.