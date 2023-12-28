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Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 28.12.2023
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14:05 28.12.2023 (обновлено: 14:06 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/mishustin-1918758777.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, стороны обсудили вопросы торгово-экономического... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:05
2023-12-28T14:06
азербайджан
россия
михаил мишустин
снг
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщается в Telegram-канале российского кабмина."Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы правительств также обсудили совместную работу в СНГ и других многосторонних форматах.
https://ria.ru/20231224/putin-1917745355.html
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азербайджан, россия, михаил мишустин, снг
Азербайджан, Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщается в Telegram-канале российского кабмина.
«
"Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств также обсудили совместную работу в СНГ и других многосторонних форматах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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АзербайджанРоссияМихаил МишустинСНГ
 
 
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