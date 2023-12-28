https://ria.ru/20231228/mishustin-1918758777.html

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, стороны обсудили вопросы торгово-экономического... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:05

2023-12-28T14:05

2023-12-28T14:06

азербайджан

россия

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщается в Telegram-канале российского кабмина."Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы правительств также обсудили совместную работу в СНГ и других многосторонних форматах.

https://ria.ru/20231224/putin-1917745355.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, россия, михаил мишустин, снг