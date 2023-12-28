https://ria.ru/20231228/minprirody-1918810178.html

Козлов рассказал о новой системе по утилизации товаров и упаковки

Козлов рассказал о новой системе по утилизации товаров и упаковки - РИА Новости, 28.12.2023

Козлов рассказал о новой системе по утилизации товаров и упаковки

Минприроды России не ставит целью снять как можно больше экологического сбора, оно заинтересовано в том, чтобы бизнес сам создавал мощности по утилизации... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:54

2023-12-28T16:54

2023-12-28T16:54

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минприроды России не ставит целью снять как можно больше экологического сбора, оно заинтересовано в том, чтобы бизнес сам создавал мощности по утилизации упаковки, заявил глава ведомства Александр Козлов. "Сама мера законодательная настроена не на сбор денег, это не основная задача… Законодательство обязало все-таки в первую очередь самим это делать, то есть производитель упаковки должен это утилизировать", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, власти понимают, что пока созданы не все мощности, однако новый закон о расширенной ответственности производителя предоставляет время для их создания. РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Новые правила перекладывают ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно: в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.

https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html

https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html

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александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия