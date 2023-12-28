https://ria.ru/20231228/minoborony-1918767522.html
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 28.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:39
2023-12-28T14:39
2023-12-28T14:39
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. "Потери противника составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. "Суточные потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
МО: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 260 человек