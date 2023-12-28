https://ria.ru/20231228/medikamenty-1918648515.html
Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов
Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов - РИА Новости, 28.12.2023
Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:28
2023-12-28T10:28
2023-12-28T10:28
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также актуализировать данные по локализации производств, сообщается на сайте кабмина. "Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать "дорожные карты" по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях в таких лекарствах и изделиях для планирования процесса их разработки и производства", - говорится в сообщении. Поручения даны по итогам стратегической сессии "О крупных проектах технологического суверенитета". Срок исполнения - до 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов
Минздрав и Минпромторг проработают механизмы ускоренной регистрации медикаментов