https://ria.ru/20231228/medikamenty-1918648515.html

Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов

Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов - РИА Новости, 28.12.2023

Минздрав проработает механизмы ускоренной регистрации медикаментов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:28

2023-12-28T10:28

2023-12-28T10:28

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_4b1e8e29a5fb28c17056c63afde37ec0.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также актуализировать данные по локализации производств, сообщается на сайте кабмина. "Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать "дорожные карты" по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях в таких лекарствах и изделиях для планирования процесса их разработки и производства", - говорится в сообщении. Поручения даны по итогам стратегической сессии "О крупных проектах технологического суверенитета". Срок исполнения - до 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231228/patent-1918647503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика