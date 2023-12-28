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В Госдуме назвали план Маска по Украине утратившим актуальность

В Госдуме назвали план Маска по Украине утратившим актуальность - РИА Новости, 28.12.2023

В Госдуме назвали план Маска по Украине утратившим актуальность

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:28

2023-12-28T09:28

2023-12-28T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план. В свою очередь, сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "План Маска уже неактуален и неинтересен, как говорится, дорого ложка к обеду. Во-первых, за последний год многое радикально изменилось на театре боевых действий. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность. Во-вторых, население новых исторических регионов – Херсонская и Запорожская область, ДНР и ЛНР – сделало свой окончательный выбор вернуться домой в Россию, и никакие политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы. В третьих, Крым - это законная территория России, так было и будет всегда", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, на сегодня администрация президента США Джо Байдена и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. "Им все мирные планы абсолютно до лампочки. Для них важно продолжать кровавый шабаш по уничтожению Украины и ее народа, чтобы как можно больше навредить Российской Федерации", - подчеркнул депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231225/mask-1917858926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, илон маск, михаил шеремет, джо байден, госдума рф, нато