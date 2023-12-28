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В Магаданской области проверят действия врачей после смерти пациентки - РИА Новости, 28.12.2023
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07:58 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/magadan-1918612277.html
В Магаданской области проверят действия врачей после смерти пациентки
В Магаданской области проверят действия врачей после смерти пациентки - РИА Новости, 28.12.2023
В Магаданской области проверят действия врачей после смерти пациентки
Министерство здравоохранения Магаданской области проверит обоснованность действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:58
2023-12-28T07:58
магаданская область
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Магаданской области проверит обоснованность действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась, сообщается в официальном Telegram-канале минздрава региона. Ранее в социальных сетях дочь пожилой женщины, умершей после осмотра медиков, написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась. "Этот случай взял на контроль первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. Она сообщила, что по данному обращению в кратчайшие сроки будет проведена высшая проверка. Будет проанализирован каждый указанный факт и вынесена эффективность действия медиков", - говорится в сообщении. Дополняется, что уже известно, что пациентку доставили в приемный покой Магаданской областной больницы с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. По данным ЭКГ признаков острой сердечной природы не было выявлено. Показаний для госпитализации в стационаре не установлено. Санитарным транспортом больницы пациентку доставили домой. "Издан приказ о проведении служебной проверки. В случае если факты подтвердятся, как некачественного оказания медицинской помощи, так и недостойного поведения работников, будут приняты самые суровые меры вплоть до увольнения. Министерство и я лично приносим глубокие соболезнования семье погибшей пациентки", - заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
https://ria.ru/20231017/spasenie-1903285450.html
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магаданская область, происшествия, магадан
Магаданская область, Происшествия, Магадан
В Магаданской области проверят действия врачей после смерти пациентки

Минздрав Магаданской области проверит действия врачей после смерти пациентки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Магаданской области проверит обоснованность действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась, сообщается в официальном Telegram-канале минздрава региона.
Ранее в социальных сетях дочь пожилой женщины, умершей после осмотра медиков, написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась.
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"Этот случай взял на контроль первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. Она сообщила, что по данному обращению в кратчайшие сроки будет проведена высшая проверка. Будет проанализирован каждый указанный факт и вынесена эффективность действия медиков", - говорится в сообщении.
Дополняется, что уже известно, что пациентку доставили в приемный покой Магаданской областной больницы с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. По данным ЭКГ признаков острой сердечной природы не было выявлено. Показаний для госпитализации в стационаре не установлено. Санитарным транспортом больницы пациентку доставили домой.
"Издан приказ о проведении служебной проверки. В случае если факты подтвердятся, как некачественного оказания медицинской помощи, так и недостойного поведения работников, будут приняты самые суровые меры вплоть до увольнения. Министерство и я лично приносим глубокие соболезнования семье погибшей пациентки", - заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
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