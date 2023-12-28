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"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения "Луны-25" - РИА Новости, 28.12.2023
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Наука
 
10:20 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/luna-25-1918642039.html
"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения "Луны-25"
"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения "Луны-25" - РИА Новости, 28.12.2023
"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения "Луны-25"
Исследование причин нештатной работы автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая в итоге привела к ее столкновению с Луной и разрушению,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:20
2023-12-28T10:20
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Исследование причин нештатной работы автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая в итоге привела к ее столкновению с Луной и разрушению, продолжается, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса". "В настоящее время продолжаются исследования по выяснению причин нештатного функционирования космического аппарата, а также формируется комплекс мероприятий по недопущению в будущем подобных ситуаций", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что станция была запущена в августе 2023 года с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Она стала первым за почти полвека отечественным космическим аппаратом для исследования естественного спутника Земли. Во время перелета к Луне станция сделала первые снимки из космоса с помощью телевизионного комплекса СТС-Л, а после выхода на орбиту Луны станция провела съемку южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны. Кроме того, аппарат с помощью различных приборов измерил потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, получил параметры окололунной космической плазмы и окружающей плазмы на окололунной орбите. В итоге, однако, в результате выдачи неправильного корректирующего импульса станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Запуски следующих аппаратов - "Луны-26" для исследований с лунной полярной орбиты и посадочной "Луны-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта, планируются в 2027 и 2028 годах.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918318357.html
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космос - риа наука, луна, земля, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Роскосмос
"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения "Луны-25"

"Роскосмос" продолжает выяснять причины крушения межпланетной станции "Луна-25"

© Официальный сайт NASAСнимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25"
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции Луна-25
© Официальный сайт NASA
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Исследование причин нештатной работы автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая в итоге привела к ее столкновению с Луной и разрушению, продолжается, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"В настоящее время продолжаются исследования по выяснению причин нештатного функционирования космического аппарата, а также формируется комплекс мероприятий по недопущению в будущем подобных ситуаций", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что станция была запущена в августе 2023 года с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Она стала первым за почти полвека отечественным космическим аппаратом для исследования естественного спутника Земли.
Во время перелета к Луне станция сделала первые снимки из космоса с помощью телевизионного комплекса СТС-Л, а после выхода на орбиту Луны станция провела съемку южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны. Кроме того, аппарат с помощью различных приборов измерил потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, получил параметры окололунной космической плазмы и окружающей плазмы на окололунной орбите.
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В итоге, однако, в результате выдачи неправильного корректирующего импульса станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.
Запуски следующих аппаратов - "Луны-26" для исследований с лунной полярной орбиты и посадочной "Луны-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта, планируются в 2027 и 2028 годах.
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