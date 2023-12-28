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Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
12:36 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lolita-1918725638.html
Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты
Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023
Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты
Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт эстрадной певицы Лолиты... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:36
2023-12-28T12:36
шоубиз
происшествия
тюменская область
тюмень
анастасия ивлеева
лолита милявская
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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, официальное письмо опубликовано в Telegram-канале общественников. Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды". В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения ранее сообщили РИА Новости, что никаких распоряжений об отмене концерта не было. "Представители движения "Зов Народа" в Тюменской области обратили внимание на готовящийся концерт Лолиты Милявской… В настоящее время билеты на ее концерт можно купить. &lt;...&gt; И пока нет заявлений об отмене концертов. &lt;...&gt; В связи с этим просим дать разъяснения по вашей позиции в данной ситуации и ответить, будет ли отменен концерт Лолиты Милявской в городе Тюмени, как это было сделано в Кургане, Барнауле, Красноярске?" – говорится в обращении к губернатору. В тексте также отмечается, что ранее общественное движение "Зов Народа" просило провести проверку "голой" вечеринки с участием звезд на ЛГБТ*-пропаганду, и 27 декабря Лефортовский суд признал мероприятие в московском клубе "Мутабор" пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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происшествия, тюменская область, тюмень, анастасия ивлеева, лолита милявская
Шоубиз, Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская
Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты

Движение "Зов Народа" призвало губернатора отменить концерт Лолиты в Тюмени

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Лолита Милявская. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, официальное письмо опубликовано в Telegram-канале общественников.
Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды". В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения ранее сообщили РИА Новости, что никаких распоряжений об отмене концерта не было.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
08:00
"Представители движения "Зов Народа" в Тюменской области обратили внимание на готовящийся концерт Лолиты Милявской… В настоящее время билеты на ее концерт можно купить. <...> И пока нет заявлений об отмене концертов. <...> В связи с этим просим дать разъяснения по вашей позиции в данной ситуации и ответить, будет ли отменен концерт Лолиты Милявской в городе Тюмени, как это было сделано в Кургане, Барнауле, Красноярске?" – говорится в обращении к губернатору.
В тексте также отмечается, что ранее общественное движение "Зов Народа" просило провести проверку "голой" вечеринки с участием звезд на ЛГБТ*-пропаганду, и 27 декабря Лефортовский суд признал мероприятие в московском клубе "Мутабор" пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному
23 декабря, 08:00
 
ШоубизПроисшествияТюменская областьТюменьАнастасия ИвлееваЛолита Милявская
 
 
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