https://ria.ru/20231228/lolita-1918725638.html

Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты

Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023

Тюменские общественники попросили губернатора отменить концерт Лолиты

Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт эстрадной певицы Лолиты... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:36

2023-12-28T12:36

2023-12-28T12:36

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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Тюменское региональное отделение движения "Зов Народа" направило обращение главе региона с требованием отменить в Тюмени концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, официальное письмо опубликовано в Telegram-канале общественников. Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды". В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения ранее сообщили РИА Новости, что никаких распоряжений об отмене концерта не было. "Представители движения "Зов Народа" в Тюменской области обратили внимание на готовящийся концерт Лолиты Милявской… В настоящее время билеты на ее концерт можно купить. <...> И пока нет заявлений об отмене концертов. <...> В связи с этим просим дать разъяснения по вашей позиции в данной ситуации и ответить, будет ли отменен концерт Лолиты Милявской в городе Тюмени, как это было сделано в Кургане, Барнауле, Красноярске?" – говорится в обращении к губернатору. В тексте также отмечается, что ранее общественное движение "Зов Народа" просило провести проверку "голой" вечеринки с участием звезд на ЛГБТ*-пропаганду, и 27 декабря Лефортовский суд признал мероприятие в московском клубе "Мутабор" пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюменская область, тюмень, анастасия ивлеева, лолита милявская