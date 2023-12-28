https://ria.ru/20231228/lolita-1918695358.html

В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты

В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023

В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени состоится в установленные даты, никаких распоряжений о его отмене или переносе не поступало, сообщили РИА... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:40

2023-12-28T11:40

2023-12-28T11:40

шоубиз

тюмень

лолита милявская

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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени состоится в установленные даты, никаких распоряжений о его отмене или переносе не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит филармония. Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды". "На данный момент у нас нет никаких распоряжений об отмене или переносе, в установленные даты, изменений нет", – сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. На следующий год у Милявской запланирован тур по регионам с концертом "Лолита-60. И этим все сказано". Однако после участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой певицу начали вырезать из новогодних передач. Так поступил, к примеру, телеканал и радио "Краснодар", исключив песни в ее исполнении из новогодних эфиров и плейлиста. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231228/pesnya-1918675803.html

тюмень

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень, лолита милявская