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В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
11:40 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/lolita-1918695358.html
В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты
В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты - РИА Новости, 28.12.2023
В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты
Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени состоится в установленные даты, никаких распоряжений о его отмене или переносе не поступало, сообщили РИА... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:40
2023-12-28T11:40
шоубиз
тюмень
лолита милявская
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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени состоится в установленные даты, никаких распоряжений о его отмене или переносе не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит филармония. Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды". "На данный момент у нас нет никаких распоряжений об отмене или переносе, в установленные даты, изменений нет", – сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. На следующий год у Милявской запланирован тур по регионам с концертом "Лолита-60. И этим все сказано". Однако после участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой певицу начали вырезать из новогодних передач. Так поступил, к примеру, телеканал и радио "Краснодар", исключив песни в ее исполнении из новогодних эфиров и плейлиста. Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231228/pesnya-1918675803.html
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тюмень, лолита милявская
Шоубиз, Тюмень, Лолита Милявская
В Тюмени заявили, что не отменяли концерт Лолиты

В Тюмени заявили, что концерт Лолиты не отменяли, он состоится в марте 2024 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита
Лолита - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 дек – РИА Новости. Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Тюмени состоится в установленные даты, никаких распоряжений о его отмене или переносе не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит филармония.
Концерт Лолиты должен состояться 25 марта 2024 года на сцене Тюменской филармонии, его организатором выступает агентство "Артисты и Звезды".
"На данный момент у нас нет никаких распоряжений об отмене или переносе, в установленные даты, изменений нет", – сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
На следующий год у Милявской запланирован тур по регионам с концертом "Лолита-60. И этим все сказано". Однако после участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой певицу начали вырезать из новогодних передач. Так поступил, к примеру, телеканал и радио "Краснодар", исключив песни в ее исполнении из новогодних эфиров и плейлиста.
Организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Ленинград" выпустил песню о "голой" вечеринке Ивлеевой
11:18
 
ШоубизТюменьЛолита Милявская
 
 
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