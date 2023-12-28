https://ria.ru/20231228/litva-1918778722.html

МИД России прокомментировал заторы на границе с Литвой

МИД России прокомментировал заторы на границе с Литвой - РИА Новости, 28.12.2023

МИД России прокомментировал заторы на границе с Литвой

Москва будет добиваться выполнения Вильнюсом и ЕС имеющихся у них обязательств в свете возникших заторов на российско-литовской границе, сообщила официальный... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:15

2023-12-28T15:15

2023-12-28T15:38

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в мире

мария захарова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва будет добиваться выполнения Вильнюсом и ЕС имеющихся у них обязательств в свете возникших заторов на российско-литовской границе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Будем и дальше последовательно добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств, зафиксированных в указанных документах", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Она отметила, что заторы на российско-литовской границе показывают неспособность Вильнюса соблюдать международно-правовые договоренности. "Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 гг", - отметила официальный представитель МИД России.Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря. Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, сообщил ранее РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, литва, евросоюз, в мире, мария захарова