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В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши - РИА Новости, 28.12.2023
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10:45 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/led-1918657651.html
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши - РИА Новости, 28.12.2023
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает в РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:45
2023-12-28T10:45
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ. Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. По данным следствия, вечером 26 декабря на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая доставлена в больницу. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе. В ближайшее время будут допрошены пострадавшая и свидетели. Также будет назначена экспертиза, чтобы понять степень тяжести вреда здоровью.
https://ria.ru/20221228/led-1841984590.html
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши

В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши, женщину доставили в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. По данным следствия, вечером 26 декабря на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая доставлена в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе.
В ближайшее время будут допрошены пострадавшая и свидетели. Также будет назначена экспертиза, чтобы понять степень тяжести вреда здоровью.
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