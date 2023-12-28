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В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши - РИА Новости, 28.12.2023
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает в РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:45
2023-12-28T10:45
2023-12-28T10:45
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ. Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. По данным следствия, вечером 26 декабря на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая доставлена в больницу. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе. В ближайшее время будут допрошены пострадавшая и свидетели. Также будет назначена экспертиза, чтобы понять степень тяжести вреда здоровью.
https://ria.ru/20221228/led-1841984590.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши
В Воронеже на голову пенсионерке упал лед с крыши, женщину доставили в больницу
ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщает
в четверг региональное управление СК РФ.
Сильный снегопад в Воронеже начался в ночь на 12 декабря и шел почти всю неделю. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего были повреждены несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. По данным следствия, вечером 26 декабря на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая доставлена в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе.
В ближайшее время будут допрошены пострадавшая и свидетели. Также будет назначена экспертиза, чтобы понять степень тяжести вреда здоровью.
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