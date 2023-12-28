https://ria.ru/20231228/krym-1918834637.html

Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией

Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023

Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией

Власти Крыма пригласят иностранные делегации на десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:54

2023-12-28T18:54

2023-12-28T18:54

политика

россия

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Власти Крыма пригласят иностранные делегации на десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". "Иностранные делегации будут, безусловно. Все дружественные страны будут приглашены. Формат мероприятий мы уточняем. Мы живем и работаем в желтом уровне опасности, который налагает определенные ограничения, но, тем не менее, встречи будем проводить", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Кроме того, по его словам, часть праздничных мероприятий пройдет в Москве. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир константинов, республика крым