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Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023
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18:54 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/krym-1918834637.html
Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией
Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023
Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией
Власти Крыма пригласят иностранные делегации на десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:54
2023-12-28T18:54
политика
россия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Власти Крыма пригласят иностранные делегации на десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". "Иностранные делегации будут, безусловно. Все дружественные страны будут приглашены. Формат мероприятий мы уточняем. Мы живем и работаем в желтом уровне опасности, который налагает определенные ограничения, но, тем не менее, встречи будем проводить", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Кроме того, по его словам, часть праздничных мероприятий пройдет в Москве. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
республика крым
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политика, россия, владимир константинов, республика крым
Политика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
Крым пригласит иностранные делегации на десятилетие воссоединения с Россией

Константинов: Крым пригласит иностранные делегации на празднования в марте

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПодписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 2014 год
Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 2014 год - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 2014 год. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Власти Крыма пригласят иностранные делегации на десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас".
"Иностранные делегации будут, безусловно. Все дружественные страны будут приглашены. Формат мероприятий мы уточняем. Мы живем и работаем в желтом уровне опасности, который налагает определенные ограничения, но, тем не менее, встречи будем проводить", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Кроме того, по его словам, часть праздничных мероприятий пройдет в Москве.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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