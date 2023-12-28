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В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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11:48 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/krym-1918702105.html
В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине
В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине - РИА Новости, 28.12.2023
В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил американскому предпринимателю Илону Маску... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:48
2023-12-28T11:48
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
юрий гемпель
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил американскому предпринимателю Илону Маску обновить свой план по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции и требований российской стороны. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего - полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, в своих рассуждениях Маск прав в одном, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы "ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html
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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), юрий гемпель, илон маск, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Юрий Гемпель, Илон Маск, Джо Байден, НАТО
В Крыму предложили Маску обновить свой план по Украине

Депутат крымского парламента Гемпель предложил Маску обновить план по Украине

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил американскому предпринимателю Илону Маску обновить свой план по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции и требований российской стороны.
Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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"Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего - полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, в своих рассуждениях Маск прав в одном, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы "ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреРоссияУкраинаВашингтон (штат)Юрий ГемпельИлон МаскДжо БайденНАТО
 
 
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