https://ria.ru/20231228/kredit-1918538968.html

Новые положения о кредитных каникулах

Новые положения о кредитных каникулах - РИА Новости, 28.12.2023

Новые положения о кредитных каникулах

С 2024 года кредитные каникулы станут доступны россиянам на постоянной основе. Этот механизм поддержки заемщиков впервые ввели во время пандемии коронавируса... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:00

2023-12-28T09:00

2023-12-28T15:39

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С 2024 года кредитные каникулы станут доступны россиянам на постоянной основе. Этот механизм поддержки заемщиков впервые ввели во время пандемии коронавируса как временную меру (до конца сентября 2020 года). В 2022 году право приостанавливать платежи получили участники спецоперации и члены их семей. Согласно новым положениям, подобная возможность вновь появится у всех граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кому положена льгота, как ее оформить и какие условия обязаны соблюдать банки — в инфографике Ria.ru.

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россия, общество, экономика, кредиты, кредитные каникулы, льготы, инфографика, банки, финансы