https://ria.ru/20231228/kredit-1918538968.html
Новые положения о кредитных каникулах
Новые положения о кредитных каникулах - РИА Новости, 28.12.2023
Новые положения о кредитных каникулах
С 2024 года кредитные каникулы станут доступны россиянам на постоянной основе. Этот механизм поддержки заемщиков впервые ввели во время пандемии коронавируса... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:00
2023-12-28T09:00
2023-12-28T15:39
инфографика
россия
общество
экономика
кредиты
кредитные каникулы
льготы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918563734_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9c22c37a83c715fcf9e0180a23d691a.png
С 2024 года кредитные каникулы станут доступны россиянам на постоянной основе. Этот механизм поддержки заемщиков впервые ввели во время пандемии коронавируса как временную меру (до конца сентября 2020 года). В 2022 году право приостанавливать платежи получили участники спецоперации и члены их семей. Согласно новым положениям, подобная возможность вновь появится у всех граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кому положена льгота, как ее оформить и какие условия обязаны соблюдать банки — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918563734_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2b0a9f87550822a19f09c80c7beeff78.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика, кредиты, кредитные каникулы, льготы, инфографика, банки, финансы
Инфографика, Россия, Общество, Экономика, Кредиты, Кредитные каникулы, Льготы, Банки, Финансы