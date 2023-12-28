https://ria.ru/20231228/kontrataka-1918605926.html

Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ

Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:03

2023-12-28T06:03

2023-12-28T06:03

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg

ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после чего по приказу командира взвода при помощи гранатометов мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ. "Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".

https://ria.ru/20231128/rotatsiya-1912264413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины