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Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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06:03 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kontrataka-1918605926.html
Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ
Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ
Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:03
2023-12-28T06:03
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после чего по приказу командира взвода при помощи гранатометов мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ. "Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили на Купянском направлении контратаку ВСУ

Военные группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении атаку ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после чего по приказу командира взвода при помощи гранатометов мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ.
"Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".
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