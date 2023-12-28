https://ria.ru/20231228/kherson-1918662513.html

В Херсонской области отвергли план Маска по Украине

В Херсонской области отвергли план Маска по Украине - РИА Новости, 28.12.2023

В Херсонской области отвергли план Маска по Украине

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:59

2023-12-28T10:59

2023-12-28T10:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

илон маск

в мире

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах РФ, о чем говорится в плане урегулирования конфликта на Украине американского предпринимателя Илона Маска, не может быть речи, в этом вопросе поставлена точка. Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план. В свою очередь сам Маск заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. "Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации. Когда-то розданные исторические территории теперь возвращаются обратно в родную гавань – в Российскую Федерацию. И этот процесс, уверен, будет продолжен", - сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, сегодня на Западе прекрасно понимают, что контрнаступление украинских войск провалилось, поэтому и стараются найти лазейки для спасения ситуации, придумывая выгодные для себя различные форматы переговоров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html

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Кирилл Волков

россия, украина, херсонская область , илон маск, в мире, ситуация в днр и лнр