https://ria.ru/20231228/khalatnost-1918858724.html
СК Саратова обвинил чиновника в халатности после гибели двух человек
СК Саратова обвинил чиновника в халатности после гибели двух человек - РИА Новости, 28.12.2023
СК Саратова обвинил чиновника в халатности после гибели двух человек
Следователи предъявили заместителю главы администрации Октябрьского района Саратова обвинение в халатности, связанной с гибелью женщины и ребенка под рухнувшим... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:05
2023-12-28T22:05
2023-12-28T22:05
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи предъявили заместителю главы администрации Октябрьского района Саратова обвинение в халатности, связанной с гибелью женщины и ребенка под рухнувшим деревом в городском парке, дело передали в суд, сообщило областное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова 9 мая на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли девятилетний ребенок и пожилая женщина, а 42-летняя женщина с девочками пяти и восьми лет попали в больницу. СК первоначально завел уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "Завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц"... Первоначально следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, однако с учетом собранных доказательств преступление переквалифицировано, обвинение предъявлено должностному лицу... Дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Санкции статьи, вменяемой чиновнику, предусматривают до семи лет лишения свободы. Следствие установило, что с апреля 2018 по май 2023 года обвиняемый в нарушение законодательства не ставил чиновников мэрии в известность о необходимости проведения муниципального контроля в сфере благоустройства и организации администрацией работ по содержанию и санитарному уходу за зелеными насаждениями памятника природы - городского парка, "рассчитывая на трех арендаторов земельного участка, которые проводили работы по надлежащему содержанию зеленых насаждений в рамках имеющихся полномочий и личных денежных средств". По данным следствия, 9 мая из-за ветра ветвь дуба, имевшая явные признаки грибковой инфекции, обломилась и упала на пятерых прохожих, двое из которых - 71-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте, а остальным потерпевшим был причинен вред разной степени тяжести.
https://ria.ru/20231228/direktor-1918791295.html
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происшествия, россия, саратов, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Саратова обвинил чиновника в халатности после гибели двух человек
СК Саратова обвинил чиновника в халатности после гибели двух человек в парке
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости.
Следователи предъявили заместителю главы администрации Октябрьского района Саратова обвинение в халатности, связанной с гибелью женщины и ребенка под рухнувшим деревом в городском парке, дело передали в суд, сообщило областное управление СК РФ в Telegram-канале
.
Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова 9 мая на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли девятилетний ребенок и пожилая женщина, а 42-летняя женщина с девочками пяти и восьми лет попали в больницу. СК первоначально завел уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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"Завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц"... Первоначально следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, однако с учетом собранных доказательств преступление переквалифицировано, обвинение предъявлено должностному лицу... Дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Санкции статьи, вменяемой чиновнику, предусматривают до семи лет лишения свободы.
Следствие установило, что с апреля 2018 по май 2023 года обвиняемый в нарушение законодательства не ставил чиновников мэрии в известность о необходимости проведения муниципального контроля в сфере благоустройства и организации администрацией работ по содержанию и санитарному уходу за зелеными насаждениями памятника природы - городского парка, "рассчитывая на трех арендаторов земельного участка, которые проводили работы по надлежащему содержанию зеленых насаждений в рамках имеющихся полномочий и личных денежных средств".
По данным следствия, 9 мая из-за ветра ветвь дуба, имевшая явные признаки грибковой инфекции, обломилась и упала на пятерых прохожих, двое из которых - 71-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте, а остальным потерпевшим был причинен вред разной степени тяжести.
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