https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:16
2023-12-28T13:16
2023-12-28T13:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914577849_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_a009ff4fe8e8e89d4e9117310b94a60a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую справку о состоянии здоровья. В ходе заседания ЦИК РФ глава Партии Соцзащиты Владимир Михайлов сообщил, что ранее обращался с предложением дополнить перечень документов, предоставляемых кандидатом в президенты, справкой о состоянии здоровья. "Да, мне кажется, что хорошо было бы, чтобы во всех странах и в странах развитой демократии это имели в виду. Я вас поддерживаю. Мое личное мнение, я считаю, что это очень важно, чтобы человек был в форме", - сказала Памфилова.
https://ria.ru/20231220/obvinenie-1916991009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914577849_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_3a5d82fbe2b4f42c88bba0a8d2817a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли справку о здоровье