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ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку - РИА Новости, 28.12.2023
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13:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:16
2023-12-28T13:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
выборы президента рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую справку о состоянии здоровья. В ходе заседания ЦИК РФ глава Партии Соцзащиты Владимир Михайлов сообщил, что ранее обращался с предложением дополнить перечень документов, предоставляемых кандидатом в президенты, справкой о состоянии здоровья. "Да, мне кажется, что хорошо было бы, чтобы во всех странах и в странах развитой демократии это имели в виду. Я вас поддерживаю. Мое личное мнение, я считаю, что это очень важно, чтобы человек был в форме", - сказала Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку

ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли справку о здоровье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую справку о состоянии здоровья.
В ходе заседания ЦИК РФ глава Партии Соцзащиты Владимир Михайлов сообщил, что ранее обращался с предложением дополнить перечень документов, предоставляемых кандидатом в президенты, справкой о состоянии здоровья.
"Да, мне кажется, что хорошо было бы, чтобы во всех странах и в странах развитой демократии это имели в виду. Я вас поддерживаю. Мое личное мнение, я считаю, что это очень важно, чтобы человек был в форме", - сказала Памфилова.
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