https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html

ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку

ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку - РИА Новости, 28.12.2023

ЦИК поддержал идею, чтобы кандидаты в президенты представляли медсправку

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:16

2023-12-28T13:16

2023-12-28T13:16

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что поддерживает идею о том, чтобы кандидаты в президенты РФ предоставляли медицинскую справку о состоянии здоровья. В ходе заседания ЦИК РФ глава Партии Соцзащиты Владимир Михайлов сообщил, что ранее обращался с предложением дополнить перечень документов, предоставляемых кандидатом в президенты, справкой о состоянии здоровья. "Да, мне кажется, что хорошо было бы, чтобы во всех странах и в странах развитой демократии это имели в виду. Я вас поддерживаю. Мое личное мнение, я считаю, что это очень важно, чтобы человек был в форме", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20231220/obvinenie-1916991009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф