Рейтинг@Mail.ru
"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/izolyatsiya-1918704109.html
"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место
"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место - РИА Новости, 28.12.2023
"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место
По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:51
2023-12-28T11:51
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
евросоюз
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915461039_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_265fb9c938ae551af6e7830f46350e55.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft."Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам", — отметили в статье.Многие сторонники Украины активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных уступок для достижения мира, говорится в публикации. Кроме того, мечта украинского лидера вступить в НАТО становится все более призрачной, подчеркнули авторы."Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем &lt;…&gt;, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы", — заключили в статье.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231228/pomosch-1918635068.html
https://ria.ru/20231228/gaubitsa-1918656898.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915461039_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_adffa2c45050f75613127a277cc89bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз, nbc
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, NBC
"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место

RS: по итогам года Зеленский оказался почти в полной изоляции

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft.
"Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам", — отметили в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Шоу Зеленского": решение Белого дома по Украине вызвало гнев американцев
09:58
Многие сторонники Украины активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных уступок для достижения мира, говорится в публикации. Кроме того, мечта украинского лидера вступить в НАТО становится все более призрачной, подчеркнули авторы.
"Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <…>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы", — заключили в статье.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Гаубицы Коалиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Семьдесят километров": в Британии испугались маневра России на Украине
10:43
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала