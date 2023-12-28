"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место
RS: по итогам года Зеленский оказался почти в полной изоляции
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft.
"Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам", — отметили в статье.
Многие сторонники Украины активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных уступок для достижения мира, говорится в публикации. Кроме того, мечта украинского лидера вступить в НАТО становится все более призрачной, подчеркнули авторы.
"Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <…>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы", — заключили в статье.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.