https://ria.ru/20231228/izolyatsiya-1918704109.html

"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место

"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место - РИА Новости, 28.12.2023

"Впал в немилость": главный союзник Украины поставил Зеленского на место

По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:51

2023-12-28T11:51

2023-12-28T11:51

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По итогам текущего года от президента Украины Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники, и прежде всего США, пишет Responsible Statecraft."Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам", — отметили в статье.Многие сторонники Украины активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных уступок для достижения мира, говорится в публикации. Кроме того, мечта украинского лидера вступить в НАТО становится все более призрачной, подчеркнули авторы."Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <…>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы", — заключили в статье.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231228/pomosch-1918635068.html

https://ria.ru/20231228/gaubitsa-1918656898.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз, nbc