Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа
Il Giornale: председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянский политик Иньяцио Ла Русса
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянский политик Иньяцио Ла Русса. Архивное фото
РИМ, 28 дек - РИА Новости. Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщила газета il Giornale со ссылкой на декларацию о доходах политика.
Ла Русса, занимающий второй по значимости пост в стране, владел российским внедорожником с начала 2010 года. По словам близких к нему источников, решение продать "Патриот" продиктовано нехваткой запчастей и простоем автомобиля без дела: в личном гараже Ла Руссы числятся Fiat 500 2010-го и Jaguar 2019 года выпуска. Берлускони объявил, что подарил "УАЗ" Ла Руссе, бывшему в то время министром обороны Италии, в телеэфире. Сам Ла Русса затем заявил, что передаст эквивалентную машине сумму на благотворительность, а на УАЗе поедет кататься по горам в отпуске
Берлускони приобрел "УАЗ Патриот" в январе 2010 года. Этот автомобиль стал первым сошедшим с конвейера предприятия "Соллерс" во Владивостоке, ставшего плодом сотрудничества с итальянскими партнерами. Как сообщила il Giornale, Берлускони проиграл пари Владимиру Путину, бывшему на тот момент председателем правительства РФ, так как завод на Дальнем Востоке был завершен в короткие сроки к концу 2009 года. Российское предприятие сделало Берлускони 10-процентную скидку.