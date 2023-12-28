https://ria.ru/20231228/italiya-1918731365.html

Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа

Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа - РИА Новости, 28.12.2023

Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа

Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:52

2023-12-28T12:52

2023-12-28T12:54

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ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

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РИМ, 28 дек - РИА Новости. Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщила газета il Giornale со ссылкой на декларацию о доходах политика. Ла Русса, занимающий второй по значимости пост в стране, владел российским внедорожником с начала 2010 года. По словам близких к нему источников, решение продать "Патриот" продиктовано нехваткой запчастей и простоем автомобиля без дела: в личном гараже Ла Руссы числятся Fiat 500 2010-го и Jaguar 2019 года выпуска. Берлускони объявил, что подарил "УАЗ" Ла Руссе, бывшему в то время министром обороны Италии, в телеэфире. Сам Ла Русса затем заявил, что передаст эквивалентную машине сумму на благотворительность, а на УАЗе поедет кататься по горам в отпуске Берлускони приобрел "УАЗ Патриот" в январе 2010 года. Этот автомобиль стал первым сошедшим с конвейера предприятия "Соллерс" во Владивостоке, ставшего плодом сотрудничества с итальянскими партнерами. Как сообщила il Giornale, Берлускони проиграл пари Владимиру Путину, бывшему на тот момент председателем правительства РФ, так как завод на Дальнем Востоке был завершен в короткие сроки к концу 2009 года. Российское предприятие сделало Берлускони 10-процентную скидку.

https://ria.ru/20231020/iskusstvo-1904165339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, владивосток, россия, владимир путин, сильвио берлускони, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, соллерс