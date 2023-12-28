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Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа - РИА Новости, 28.12.2023
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12:52 28.12.2023 (обновлено: 12:54 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/italiya-1918731365.html
Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа
Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа - РИА Новости, 28.12.2023
Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа
Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:52
2023-12-28T12:54
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владивосток
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владимир путин
сильвио берлускони
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
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РИМ, 28 дек - РИА Новости. Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщила газета il Giornale со ссылкой на декларацию о доходах политика. Ла Русса, занимающий второй по значимости пост в стране, владел российским внедорожником с начала 2010 года. По словам близких к нему источников, решение продать "Патриот" продиктовано нехваткой запчастей и простоем автомобиля без дела: в личном гараже Ла Руссы числятся Fiat 500 2010-го и Jaguar 2019 года выпуска. Берлускони объявил, что подарил "УАЗ" Ла Руссе, бывшему в то время министром обороны Италии, в телеэфире. Сам Ла Русса затем заявил, что передаст эквивалентную машине сумму на благотворительность, а на УАЗе поедет кататься по горам в отпуске Берлускони приобрел "УАЗ Патриот" в январе 2010 года. Этот автомобиль стал первым сошедшим с конвейера предприятия "Соллерс" во Владивостоке, ставшего плодом сотрудничества с итальянскими партнерами. Как сообщила il Giornale, Берлускони проиграл пари Владимиру Путину, бывшему на тот момент председателем правительства РФ, так как завод на Дальнем Востоке был завершен в короткие сроки к концу 2009 года. Российское предприятие сделало Берлускони 10-процентную скидку.
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в мире, италия, владивосток, россия, владимир путин, сильвио берлускони, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, соллерс
В мире, Италия, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Соллерс
Председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа

Il Giornale: председатель Сената Италии избавился от подаренного Берлускони УАЗа

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянский политик Иньяцио Ла Русса
Итальянский политик Иньяцио Ла Русса - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянский политик Иньяцио Ла Русса. Архивное фото
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РИМ, 28 дек - РИА Новости. Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал российский внедорожник "УАЗ Патриот", который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщила газета il Giornale со ссылкой на декларацию о доходах политика.
Ла Русса, занимающий второй по значимости пост в стране, владел российским внедорожником с начала 2010 года. По словам близких к нему источников, решение продать "Патриот" продиктовано нехваткой запчастей и простоем автомобиля без дела: в личном гараже Ла Руссы числятся Fiat 500 2010-го и Jaguar 2019 года выпуска. Берлускони объявил, что подарил "УАЗ" Ла Руссе, бывшему в то время министром обороны Италии, в телеэфире. Сам Ла Русса затем заявил, что передаст эквивалентную машине сумму на благотворительность, а на УАЗе поедет кататься по горам в отпуске
Берлускони приобрел "УАЗ Патриот" в январе 2010 года. Этот автомобиль стал первым сошедшим с конвейера предприятия "Соллерс" во Владивостоке, ставшего плодом сотрудничества с итальянскими партнерами. Как сообщила il Giornale, Берлускони проиграл пари Владимиру Путину, бывшему на тот момент председателем правительства РФ, так как завод на Дальнем Востоке был завершен в короткие сроки к концу 2009 года. Российское предприятие сделало Берлускони 10-процентную скидку.
Картины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Наследники Берлускони планируют уничтожить его коллекцию картин
20 октября, 15:46
 
В миреИталияВладивостокРоссияВладимир ПутинСильвио БерлускониУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ПатриотСоллерс
 
 
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