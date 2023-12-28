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Грипп типа А(H1N1): профилактика и лечение

Грипп типа А(H1N1): профилактика и лечение - РИА Новости, 28.12.2023

Грипп типа А(H1N1): профилактика и лечение

Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей человека, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:22

2023-12-28T11:22

2023-12-28T11:23

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Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей человека, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, иногда – с тяжелыми осложнениями и смертельным исходом. Возбудителями являются РНК-содержащие вирусы групп А, В и С.Вирус гриппа А характеризуется наиболее частой изменчивостью поверхностных белков, что способствует его высокой вирулентности (способность вызывать болезнь) и контагиозности (заразительность), вследствие чего могут возникать эпидемические вспышки, эпидемии и пандемии.Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в соответствии с комбинациями белков на поверхности вируса. В настоящее время среди людей циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). A(H1N1) также обозначается как A(H1N1)pdm09, поскольку он вызвал пандемию 2009 года и сменил вирус сезонного гриппа A(H1N1), циркулировавший до 2009 года. Известно, что пандемии вызывали только вирусы гриппа типа А.По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 1 миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе три-пять миллионов случаев тяжелой формы заболевания.Каждый год от респираторных патологий, вызванных вирусами гриппа, умирает от 290 тысяч до 650 тысяч человек. 99% случаев смерти детей в возрасте до пяти лет от инфекций нижних дыхательных путей, связанных с гриппом, приходится на развивающиеся страны.Передача инфекции сезонного гриппа происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус (инфекционные капли), попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся поблизости. Инфекция может также передаваться через руки, загрязненные вирусами гриппа. Для предотвращения передачи инфекции при кашле необходимо прикрывать рот и нос салфеткой и регулярно мыть руки.В районах с умеренным климатом сезонные эпидемии происходят в основном в зимнее время года, тогда как в тропических районах вирусы гриппа циркулируют круглый год, приводя к менее регулярным эпидемиям.В большинстве случаев грипп человека клинически диагностируется. Однако в периоды низкой активности вирусов гриппа и при отсутствии эпидемий инфекция, вызванная другими респираторными вирусами (такими как SARS-CoV-2, риновирус, респираторный синцитиальный вирус, вирус парагриппа и аденовирус), может также протекать как гриппоподобное заболевание, что затрудняет клиническую дифференциацию гриппа от других патогенов. Инкубационный период длится от нескольких часов до одного-трех дней. Заболевание начинается остро: в течение первых часов повышается температура (до 40°), нарастает слабость, появляются разбитость, боли в мышцах, головная боль (локализуется в лобной и надбровных областях), светобоязнь, боль при движении глазных яблок.В первый день присоединяются симптомы поражения верхних дыхательных путей: сухость, першение и саднение в носоглотке, заложенность носа, затрудненное носовое дыхание, трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи). В зеве выявляется яркая гиперемия (увеличение кровенаполнения) с синюшным оттенком и отеком тканей. На мягком небе появляется мелкоточечная зернистость (увеличение лимфоидных фолликулов) и мелкие кровоизлияния. Выделения из носовых ходов отсутствуют или скудные и слизистые, при присоединении бактериальной флоры могут стать слизисто-гнойными. Характерно возникновение жесткого дыхания, появление единичных сухих хрипов.Грипп может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. При тяжелой форме характерна приглушенность тонов сердца, систолический шум, гипотензия, иногда коллапс (внезапно развившаяся острая сосудистая недостаточность, характеризующаяся резким падением сосудистого тонуса с уменьшением объема циркулирующей крови, что приводит к уменьшению венозного притока к сердцу, падению артериального и венозного давления, гипоксии мозга и угнетению жизненно важных функций организма). У детей при гриппе преобладают симптомы поражения нервной системы: судороги, рвота, явления менингизма, возможно развитие дыхательной недостаточности и ложного крупа.Среди осложнений гриппа – бронхит, пневмония, отит, синуситы, миокардит, пиелонефрит, менингоэнцефалит и др.Легкие и среднетяжелые формы гриппа протекают благоприятно. При тяжелых молниеносных гипертоксических формах и тяжело протекающих осложнениях нередко бывает смертельный исход.Повышенному риску развития тяжелой болезни или осложнений в результате инфицирования подвергаются беременные женщины, дети в возрасте до пяти лет, пожилые люди, люди с хроническими нарушениями здоровья (такими как хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови) и люди с иммуносупрессивными состояниями (в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со злокачественными новообразованиями).Лечение больных гриппом проводят в зависимости от тяжести течения. В раннем периоде назначают противовирусные препараты и средства симптоматической терапии: обильное теплое питье, средства, укрепляющие сосудистую стенку, десенсибилизирующие, жаропонижающие, противокашлевые средства. При присоединении бактериальных осложнений назначают антибиотики и синтетические антибактериальные препараты.Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодная вакцинация рекомендуется для следующих групп населения: беременные женщины; дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет; люди старше 65 лет; люди с хроническими нарушениями здоровья; работники здравоохранения.Другие способы профилактики гриппа: регулярное мытье и надлежащее высушивание рук; прикрытие рта и носа при кашле и чихании; надлежащая утилизация одноразовых носовых платков; самоизоляция дома при плохом самочувствии; предотвращение тесных контактов с больными людьми; предотвращение прикасаний к глазам, носу и рту.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, грипп, воз