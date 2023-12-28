https://ria.ru/20231228/gripp-1918680424.html
Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей
Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей - РИА Новости, 28.12.2023
Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей
Состояние детей, госпитализированных с признаками ОРВИ из поезда в Тамбовской области, удовлетворительное, вместе с ними в больницу отправили трёх взрослых с... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:26
2023-12-28T11:26
2023-12-28T11:47
тамбовская область
общество
джанкой
москва
максим егоров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных с признаками ОРВИ из поезда в Тамбовской области, удовлетворительное, вместе с ними в больницу отправили трёх взрослых с повышенной температурой, сообщил губернатор Максим Егоров.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщили, что госпитализированы семеро детей, следовавших в Джанкой поездом Москва-Симферополь, у них выявлен грипп А."В ходе осмотра было выявлено 10 детей и 3 взрослых с повышенной температурой, которые были оперативно госпитализированы в Тамбовскую областную клиническую больницу. На 8 утра сегодняшнего дня состояние детей удовлетворительное. Дети получают все необходимое лечение", — сообщил Егоров в своём Telegram-канале.Губернатор рассказал, что вечером в среду был задержан поезд №162 Москва – Симферополь "Большая перемена" на станции Мичуринск-Уральский Тамбовской области. На поезде ехали дети из Херсонской области, у которых были признаки ОРВИ. Власти решили провести обследование: на станцию прибыли 10 педиатрических бригад, врачи обследовали и взяли анализы у 251 ребенка и 47 сопровождающих лиц.
https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская область, общество, джанкой, москва, максим егоров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Тамбовская область, Общество, Джанкой, Москва, Максим Егоров, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей
Глава Тамбовской области рассказал о госпитализированных с гриппом детях