https://ria.ru/20231228/gripp-1918680424.html

Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей

Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей - РИА Новости, 28.12.2023

Глава Тамбовской области рассказал о состоянии госпитализированных детей

Состояние детей, госпитализированных с признаками ОРВИ из поезда в Тамбовской области, удовлетворительное, вместе с ними в больницу отправили трёх взрослых с... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:26

2023-12-28T11:26

2023-12-28T11:47

тамбовская область

общество

джанкой

москва

максим егоров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных с признаками ОРВИ из поезда в Тамбовской области, удовлетворительное, вместе с ними в больницу отправили трёх взрослых с повышенной температурой, сообщил губернатор Максим Егоров.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщили, что госпитализированы семеро детей, следовавших в Джанкой поездом Москва-Симферополь, у них выявлен грипп А."В ходе осмотра было выявлено 10 детей и 3 взрослых с повышенной температурой, которые были оперативно госпитализированы в Тамбовскую областную клиническую больницу. На 8 утра сегодняшнего дня состояние детей удовлетворительное. Дети получают все необходимое лечение", — сообщил Егоров в своём Telegram-канале.Губернатор рассказал, что вечером в среду был задержан поезд №162 Москва – Симферополь "Большая перемена" на станции Мичуринск-Уральский Тамбовской области. На поезде ехали дети из Херсонской области, у которых были признаки ОРВИ. Власти решили провести обследование: на станцию прибыли 10 педиатрических бригад, врачи обследовали и взяли анализы у 251 ребенка и 47 сопровождающих лиц.

https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html

https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбовская область, общество, джанкой, москва, максим егоров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)