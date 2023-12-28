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Фонду "Защитники отечества" выделили 3,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 28.12.2023 (обновлено: 16:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/grant-1918803418.html
Фонду "Защитники отечества" выделили 3,8 миллиарда рублей
Фонду "Защитники отечества" выделили 3,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Фонду "Защитники отечества" выделили 3,8 миллиарда рублей
Правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей на предоставление гранта фонду "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников СВО, сообщается на РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:19
2023-12-28T16:24
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей на предоставление гранта фонду "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников СВО, сообщается на сайте кабмина РФ."Свыше 3,8 миллиарда рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.Добавляется, что таким людям помогают в получении допобразования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.Уточняется, что вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 декабря.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Фонду "Защитники отечества" выделили 3,8 миллиарда рублей

Правительство выделило 3,8 миллиарда рублей на грант фонду "Защитники отечества"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей на предоставление гранта фонду "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников СВО, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Свыше 3,8 миллиарда рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.
Добавляется, что таким людям помогают в получении допобразования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.
Уточняется, что вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 декабря.
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