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Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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09:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/gorod-1918618679.html
Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине
Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине
Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:07
2023-12-28T09:07
в мире
украина
россия
токмак
владимир путин
валерий залужный
дмитрий песков
мид германии
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал контрнаступления ВСУ."С апреля 2022 года Украина освободила более половины утраченных территорий", —утверждают в ведомстве.Репке, в свою очередь, напомнил министерству, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а контрнаступление оказалось неудачным."На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя", — заключил он.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231227/uspekh-1918501832.html
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в мире, украина, россия, токмак, владимир путин, валерий залужный, дмитрий песков, мид германии, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Токмак, Владимир Путин, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, МИД Германии, Вооруженные силы Украины, НАТО
Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине

Журналист Репке: Украина провалила контрнаступление и не взяла ни одного города

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал контрнаступления ВСУ.
"С апреля 2022 года Украина освободила более половины утраченных территорий", —утверждают в ведомстве.
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Репке, в свою очередь, напомнил министерству, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а контрнаступление оказалось неудачным.
«
"На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя", — заключил он.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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В миреУкраинаРоссияТокмакВладимир ПутинВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковМИД ГерманииВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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