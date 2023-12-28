https://ria.ru/20231228/gorod-1918618679.html

Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине

Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:07

2023-12-28T09:07

2023-12-28T09:07

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валерий залужный

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал контрнаступления ВСУ."С апреля 2022 года Украина освободила более половины утраченных территорий", —утверждают в ведомстве.Репке, в свою очередь, напомнил министерству, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а контрнаступление оказалось неудачным."На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя", — заключил он.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231227/uspekh-1918501832.html

https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, токмак, владимир путин, валерий залужный, дмитрий песков, мид германии, вооруженные силы украины, нато