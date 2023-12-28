Журналист разоблачил ложь МИД Германии об Украине
Журналист Репке: Украина провалила контрнаступление и не взяла ни одного города
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х резко раскритиковал заявление МИД Германии о действиях Украины в конфликте с Россией и признал провал контрнаступления ВСУ.
"С апреля 2022 года Украина освободила более половины утраченных территорий", —утверждают в ведомстве.
Репке, в свою очередь, напомнил министерству, что с ноября 2022 года украинской армии не удалось ничего захватить, а контрнаступление оказалось неудачным.
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"На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя", — заключил он.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.