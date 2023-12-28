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Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт - РИА Новости, 28.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:04 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html
Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт
Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт - РИА Новости, 28.12.2023
Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт
Около четырех миллиардов рублей потратили подростки на покупку 2,8 миллиона билетов в кинотеатр со счетов своих Пушкинских карт за 2023 год, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:04
2023-12-28T14:04
культура
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около четырех миллиардов рублей потратили подростки на покупку 2,8 миллиона билетов в кинотеатр со счетов своих Пушкинских карт за 2023 год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По 2023 году цифра (потраченных на билеты в кино денег по Пушкинской карте) уже увеличилась до четырёх миллиардов рублей. И, соответственно, приобретённые билеты почти удвоились - это 2,8 миллиона билетов", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она подчеркнула, что это оказывает дополнительную поддержку киноиндустрии помимо государственной поддержки через субсидирование фонда кино и конкурсы министерства культуры. "Конечно, у нас на рынке остались дружественные страны, да и, в общем, и недружественные тоже работают. Но кинопродукция присутствует из 60 стран, которая тоже пользуется определенным интересом наших зрителей. И это кино посещается", - добавила вице-премьер.
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татьяна голикова, россия, новости культуры
Культура, Татьяна Голикова, Россия, Новости культуры
Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт

Голикова: подростки потратили за год с Пушкинских карт 4 млрд руб на кинобилеты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк "Пушкинская карта"
 Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Пушкинская карта". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около четырех миллиардов рублей потратили подростки на покупку 2,8 миллиона билетов в кинотеатр со счетов своих Пушкинских карт за 2023 год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По 2023 году цифра (потраченных на билеты в кино денег по Пушкинской карте) уже увеличилась до четырёх миллиардов рублей. И, соответственно, приобретённые билеты почти удвоились - это 2,8 миллиона билетов", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии.
Она подчеркнула, что это оказывает дополнительную поддержку киноиндустрии помимо государственной поддержки через субсидирование фонда кино и конкурсы министерства культуры.
"Конечно, у нас на рынке остались дружественные страны, да и, в общем, и недружественные тоже работают. Но кинопродукция присутствует из 60 стран, которая тоже пользуется определенным интересом наших зрителей. И это кино посещается", - добавила вице-премьер.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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