https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html

Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт

Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт - РИА Новости, 28.12.2023

Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт

Около четырех миллиардов рублей потратили подростки на покупку 2,8 миллиона билетов в кинотеатр со счетов своих Пушкинских карт за 2023 год, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:04

2023-12-28T14:04

2023-12-28T14:04

культура

татьяна голикова

россия

новости культуры

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около четырех миллиардов рублей потратили подростки на покупку 2,8 миллиона билетов в кинотеатр со счетов своих Пушкинских карт за 2023 год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По 2023 году цифра (потраченных на билеты в кино денег по Пушкинской карте) уже увеличилась до четырёх миллиардов рублей. И, соответственно, приобретённые билеты почти удвоились - это 2,8 миллиона билетов", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она подчеркнула, что это оказывает дополнительную поддержку киноиндустрии помимо государственной поддержки через субсидирование фонда кино и конкурсы министерства культуры. "Конечно, у нас на рынке остались дружественные страны, да и, в общем, и недружественные тоже работают. Но кинопродукция присутствует из 60 стран, которая тоже пользуется определенным интересом наших зрителей. И это кино посещается", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231227/kultura-1918409263.html

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татьяна голикова, россия, новости культуры