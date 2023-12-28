https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность

Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность - РИА Новости, 28.12.2023

Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность

Настя Ивлеева снова извинилась за "голую вечеринку" — ведь "Россия умеет прощать". В отличие от первого извинения, в котором блогер бойко объясняла, что это... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:04

аналитика

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

актеры

россия

скандалы

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Настя Ивлеева снова извинилась за "голую вечеринку" — ведь "Россия умеет прощать". В отличие от первого извинения, в котором блогер бойко объясняла, что это была просто неправильно поданная презентация ее арт-проекта для "Плейбоя", где она раньше была главным редактором, сейчас 32-летняя Анастасия со слезами на глазах размышляла на камеру о своей жизни, говорила о том, что начинает понимать, что оторвалась от реальности, что у нее есть искреннее желание измениться — стать новой, взрослой. И просит у народа дать ей второй шанс.На фоне начавшихся налоговых проверок ее доходов за последние годы, отмены мероприятий, концертов и рекламных контрактов (не только у Ивлеевой, но и у остальных участников вечеринки), ее извинения (кроме тех, которые она приносит гостям "мероприятия", попавшим под каток вместе с ней) могут показаться неискренними. Ну, конечно, испугалась уже даже не обструкции и потери доходов, а судебного разбирательства (а то и срока), вот теперь и льет слезы. Но Ивлеева ведь говорит о том, что понимает, что любое ее действие с целью оправдания сейчас будет выглядеть неискренним, и вообще заверяет, что благодарна судьбе за случившееся, потому что это заставит ее посмотреть на себя со стороны и измениться (добавляя, что пока не знает как).Ивлеева говорит о том, что не осознала, что сейчас трудные, сложные времена — не употребляя слов "война", "СВО", и это тоже станет для некоторых поводом для претензий к ней. "Да ничего она не поняла, вот если бы сказала, что продала свой бриллиант с трусов на помощь фронту..." — но ведь это было бы с ее стороны откровенно фальшивым жестом, разве нам нужно менять "оторвавшихся" звезд на фальшивых?Другая часть общества не верит не Насте, а власти — у них масса объяснений происходящему: да власть все это специально раскручивает, чтобы отвлечь людей от роста цен, ну еще и потакает ханжеским чувствам, да и вообще хочет обратить гнев масс на недостаточно патриотичных звезд, чтобы не было претензий к ней самой. Да, власть действительно неожиданно для части самой себя отреагировала на скандал вокруг "голой вечеринки" — но это потому, что время меняет все: и общество, и страну, и саму власть.И "звезд" тоже — потому что они действительно оторвались. Не только те, кто просто уехал из страны, но и многие из тех, кто остались. Потому что продолжали жить в своем мире, своей тусовке, своих интересах, в работе на публику — не замечая, что страна меняется и их публика тоже уже относится к ним не так, как вчера. Проблема в том, что замкнутый мир "звезд" (от шоу-бизнеса до блогеров) воспроизводит сам себя — и все попавшие в него со временем принимают правила игры, принципы и взгляды, царящие в этой корпорации. И простая, искренняя и открытая Настя Ивлеева за несколько лет жизни в столичной богеме превратилась в главреда "Плейбоя" с бриллиантом на заднице, подражающего западным "модникам". И других "звезд" у нас сейчас нет — одни сбежали, другие оторвались. И что с ними делать? Отменять, как предлагают некоторые: не просто подвергать обструкции, но и лишать концертов, вырезать из фильмов? Конечно, нет — потому что нам нет никакого резона повторять западную "культуру отмены".Неважно, что у них отменяют за отказ приветствовать ЛГБТ* или недостаточную толерантность к другим расам, а у нас предлагают отменять сексуально распущенных или непатриотов. Неприемлем сам метод — отмена в приказном (официальном или неофициальном) порядке. Отменить может только само общество, сам народ — отвернувшись от того, кого он раньше любил или уважал. Для артиста, певца, писателя, блогера это и будет главным наказанием — потеря аудитории, а с ней и доходов. Предательство родины, презрение к народу, уголовное преступление, пошлость, дурной, порицаемый обществом поступок — много чего может стать поводом для того, чтобы отказать вчерашнему кумиру в симпатии. Но не организованные кампании травли — которые к тому же часто устраивают просто ради хайпа (и кликбейта) СМИ или вообще заказывают конкуренты. А власть сейчас не ищет крайних — она просто хочет показать "звездам", что время изменилось, просто потому, что те не понимают. Но это именно что приведение в чувство — тех, конечно, у кого они еще остались, а не заросли толстым слоем цинизма и пошлости.Поэтому покаянию Ивлеевой стоит поверить — в отличие от многих ее гостей (сейчас кающихся и расписывающихся в своем патриотизме) она все-таки еще не потеряна ни для себя, ни для общества. Ивлеева может снова стать своей для своего народа — если в самом деле проделает большую внутреннюю работу над собой, если поймет, что сейчас мы переживаем не "сложное время", а настоящее испытание и проверку своей русскости.При этом никаких "публичных казней" не будет — вместо отвратительной "культуры отмены" нам нужен курс "возвращения к реальности": конечно, только для тех "звезд", кто действительно хочет не просто "быть с своим народом", зарабатывая на игре с его чувствами, но и быть его частью. Россия умеет прощать — даже не тех, кого она любит, а тех, кто любит ее.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html

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аналитика, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, актеры, россия, скандалы